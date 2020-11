Myrsky aiheutti Karibialla ja Keski-Amerikassa kulkiessaan maanvyörymiä ja tulvia sekä runteli infrastruktuureita ympäri aluetta.

Keski-Amerikassa on tähän mennessä kuollut ainakin yli 30 ihmistä alueella riehuneen hirmumyrsky Iotan vuoksi.

Kaikkein eniten kuolemantapauksia on ollut Nicaraguassa, jossa on kuollut viranomaisten mukaan 18 ihmistä. Kuolleiden joukossa on muun muassa kaksi lasta, jotka olivat yrittäneet ylittää joen maan eteläosassa.

Myrsky aiheutti maanvyörymiä ja tulvia sekä runteli infrastruktuureita ympäri aluetta, jota moukaroi vasta kaksi viikkoa takaperin edellinen tuhoisa hurrikaani Eta.

Iota rantautui Nicaraguaan maanantaina voimakkaimman viitoskategorian myrskynä. Sieltä myrsky eteni Hondurasiin ja edelleen Salvadoriin. Iota ehti keskiviikon aikana laantua hirmumyrskystä trooppiseksi myrskyksi.

Kuolemantapauksia useissa maissa

Myrskyn vuoksi on kuollut ihmisiä myös muualla Keski-Amerikassa. Hondurasissa Iotaan liittyviä kuolemantapauksia on tähän mennessä ollut 14 kappaletta. Kuolleiden joukossa on muun muassa viisihenkinen perhe, joka kuoli El Tapichessa, kun maanvyörymä pyyhkäisi perheen kotitalon mukanaan.

Lisäksi Iotan vuoksi on sattunut ainakin kaksi kuolemantapausta Kolumbialle kuuluvilla saarilla Karibialla, yksi Panamassa ja yksi Salvadorissa.

BBC:n mukaan Iota oli vuoden tähän mennessä voimakkain hurrikaani. Lisäksi se on toinen koskaan marraskuussa muodostunut hurrikaani, joka on voimistunut viitoskategorian hurrikaaniksi. Edellisen kerran näin tapahtui vuonna 1932.

Tämän vuoden hurrikaanikausi Atlantilla on ollut ennätyksellinen: tähän mennessä on todistettu jo 30 nimettyä myrskyä ja 13 hurrikaania.

Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman merivesien lämpenemisen vuoksi hurrikaanit pysyvät entistä pidempään voimakkaina vielä rantautumisen jälkeenkin.