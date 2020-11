CNN: Yhdysvaltain vallansiirron tulpaksi kutsuttu virkamies on peloissaan ja valtavien paineiden alaisena – ”Tämä on kauhea tilanne”

Liittovaltion hallintoviraston GSA:n johtaja Emily Murphy uskoo CNN:n lähteiden mukaan toimivansa velvollisuutensa mukaisesti.

Missourista lähtöisin oleva Emily Murphy on yksi Trumpin hallinnon pitkäaikaisimmista virkamiehistä.­

Yhdysvaltain vallanvaihdon ”tulpaksi” kutsuttu liittovaltion hallintoviraston GSA:n johtaja Emily Murphy kokee joutuneensa koko presidentinvaalien painolastin kantajaksi sekä ajautuneensa tilanteeseen, jossa hän ei voi voittaa. Näin kertoivat CNN:lle Murphyn kanssa hiljattain puhuneet nimettömät lähteet.

Muun muassa Yhdysvaltain hallintorakennuksista vastaava virasto antaa vaalivoittajalle luvan, jolla hänen tiiminsä pääsee käsiksi tarvitsemiinsa materiaaleihin ja tiloihin.

Demokraattien Joe Biden julistettiin vaalien voittajaksi 7. marraskuuta, ja jo seuraavana maanantaina uutisoitiin, että Murphy kieltäytyy allekirjoittamasta asiakirjaa, jonka nojalla Bidenin siirtymähallinto voisi aloittaa työskentelynsä.

Syyksi Murphyn kieltäytymiseen arveltiin sitä, että samalla hän tulisi vahvistaneeksi vaalituloksen.

CNN:n lähteiden mukaan Murphy ei olisi koskaan voinut kuvitella joutuvansa tähän tilanteeseen. Vaalit hävinneen presidentti Donald Trumpin haluttomuus tunnustaa Bidenin voittoa on kuitenkin paiskannut naisen keskelle poliittista myrskyä.

Murphyyn kohdistuu lähteiden mukaan tällä hetkellä valtavaa painetta sekä republikaanien että demokraattien taholta, ja hänen kerrotaan saaneen jopa tappouhkauksia.

Samaan aikaan Murphy itse yrittää tulkita virastonsa epämääräisiä ohjeistuksia sekä seurata oman käsityksensä mukaisesti marssijärjestystä, joka johtaa lopulta vaalituloksen vahvistamiseen ja samalla vallansiirron viralliseen käynnistymiseen.

GSA:n johtaja Emily Murphy vannoi virkavalansa Washingtonissa joulukuussa 2017.­

Lähteet eivät osanneet sanoa, onko Murphy keskustellut tilanteestaan Valkoisen talon kanssa. Sen sijaan myös AP tietää kertoa, että Murphy aavisti vaalien jälkeen koittavat vaikeudet ja kävi asiasta keskustelua edeltäjiinsä kuuluvan Dave Barramin kanssa.

Barram toimi GSA:n johtajana 20 vuotta sitten, kun George W. Bushin ja Al Goren välisen vaalitaistelun tuloksen vahvistaminen viipyi yli kuukauden.

– Hän tuntee ehdottomasti päätyneensä kovaan paikkaan. Hän on monella tapaa peloissaan. Tämä on kauhea tilanne, Murphyn entinen työtoveri kuvaili naisen tilannetta.

– Emily on erittäin taitava ammattilainen ja syvästi moraalinen ihminen. Mutta hän on myös erittäin tunnollinen ja perusteellinen asianajaja, joka on hyvin vaikeassa asemassa epäselvän lain ja kantansa taustalla olevan marssijärjestyksen kanssa, lähde jatkoi.

Entisen työtoverin mukaan Murphy uskoo rehellisesti tekevänsä kuten hänen velvollisuutensa valan vannoneena virkamiehenä edellyttää.

Toinen lähde puolestaan sanoi olevansa eri mieltä Murphyn kanssa tämän päätöksestä, vaikka pitääkin tätä yleisesti ottaen eettisesti ja moraalisesti oikein toimivana ihmisenä.

– Presidentiksi valittu Biden voitti selvästi. Eikä siitä ole oikeasti kysymystäkään. On väärin lykätä vahvistuksen allekirjoittamista, vaikka vain minuutin ajaksi, hallinnon entiseksi virkamieheksi kuvailtu lähde kertoi.

CNN:n haastattelemien lähteiden mukaan Murphy ei ole profiloitunut Trumpin tukijaksi tai tälle lojaaliksi henkilöksi, vaikka hän onkin Trumpin nimittämä virkamies. Nainen on yksi Trumpin hallinnon pitkäaikaisimmista jäsenistä, sillä hän aloitti työssään jo 2017.

Murphy itse kieltäytyi kommentoimasta CNN:n tietoja.