Lokakampanjan taustalla on maailmanlaajuinen kilpailu rokotemarkkinoista; Britannian kyberpuolustus kävi nopeaan vastaiskuun.

Britannia ei ole jäänyt seuraamaan sivusta Venäjältä lähtöisin olevaa disinformaatiokampanjaa, joka pyrkii heikentämään luottamusta brittiläiseen koronarokotehankkeeseen. The Timesin mukaan britit ovat jo käyneet vastaiskuun.

Viestitiedustelulaitos GCHQ käyttää venäläiskampanjaa vastaan samoja keinoja, joilla se taistelee myös terroristista propagandaa vastaan. Se pyrkii kaatamaan vihamielistä, valtiollisiin toimijoihin kytkettyä sisältöä internetissä ja häiritsemään propagandaa levittävien tahojen toimintaa. Häirintää voidaan tehdä esimerkiksi salaamalla verkon sisältöä niin, ettei siihen pääse käsiksi ja vaikeuttamalla verkkotoimijoiden välistä viestintää.

Times-lehti paljasti venäläiskampanjan lokakuussa. Britannian hallitus reagoi siihen vihaisesti.

– Kaikki yritykset levittää valheita koronaviruksesta juuri, kun maailma on yhdessä löytämässä sitä vastaan rokotteen, ovat äärimmäisen valitettavia, sanoi hallituksen edustaja.

Venäjään yhdistetty kampanja on kaikessa karkeudessaan ruma ja epäuskottava. Se pyrkii luomaan vahvoja negatiivisia mielikuvia Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö AstraZenecan yhdessä kehittämästä koronavirusrokotteesta, joka sisältää simpanssista peräisin olevaa adenovirusta. Tämä nuhakuumevirus kuljettaa elimistöön koronaviruksen geenejä, jotka nostattavat immuunipuolustuksen reaktion covid-19-tautia vastaan.

The Timesin selvityksen mukaan venäläistahojen sosiaaliseen mediaan levittämät videoklipit, meemit ja kuvat varoittavat ihmisiä ”apinarokotteesta”, joka muuttaa ihmiset simpansseiksi.

Venäjän television ykköskanavan Vesti-uutisohjelma myötäili trollauskampanjaa ja esitteli apinakuvia suorassa lähetyksessä lokakuussa. Ohjelman vaikutusvaltainen juontaja Dmitri Kiseljov ruokki inhoa herättäviä mielikuvia kertomalla Oxfordin rokotteen kliinisistä kokeista, jotka jouduttiin syksyllä keskeyttämään koehenkilöllä todetun tulehdusreaktion vuoksi.

– Tämä oli odotettavissa, sillä rokotteen alustana on apinoiden adenovirus eikä ihmisen, niin kuin meidän rokotteessamme. Kävi niin, että Oxfordissa tehtiin melkoinen apinarokote, Kiseljov lausui.

Oxford ja AstraZeneca saivat myöhemmin luvan jatkaa kliinisiä kokeita, sillä tulehdusreaktion ei voitu osoittaa johtuneen rokotteesta.

Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan odotetaan kertovan rokotteen kliinisten tehotutkimusten tuloksista lähiaikoina.­

Venäjän kampanjan taustalla arvioidaan olevan sekä halu nälviä briteille että kilpailu globaaleista rokotemarkkinoista. The Timesin mukaan venäjän disinformaatiokampanjan pääkohteita ovat Brasilia ja Intia – maat, joihin Venäjä markkinoi omaa Gamaleja-instituutin kehittämää Sputnik V -koronarokotetta. Sputnik V on adenovirusvektoria käyttävä rokote, ja sen adenovirus on peräisin ihmiseltä.

The Timesin tuomittua Venäjän toimet lehden palstoilla Kiseljov puuttui asiaan toistamiseen Vesti-ohjelmassa ja leimasi brittien tiedot ”fake newsiksi”. Hänen mukaansa Oxfordin rokotteen adenoviruksen alkuperä on fakta, samoin kuin se, että rokotetta testattiin aluksi apinoilla, ja kaikki meni hyvin, mutta ihmiskokeissa tuli esille ongelma. Kun venäläiset venäläiset pilapiirtäjät sitten päättivät pitää hauskaa asian kustannuksella, ei englantilaisilla ollutkaan yhtään huumorintajua.

Brittien mukaan disinformaatiokampanja ei vahingoita ainoastaan Oxfordin ja AstraZenecan rokotehanketta. Se on omiaan heikentämään luottamusta kaikkiin rokotteisiin ja rohkaisemaan salaliittoteoreetikkoja, jotka vastustavat rokotuksia.

Britit ovat jo aiemmin varoittaneet myös teollisuusvakoilusta ja tiedustelusta, jolla kilpailijat pyrkivät hankkimaan tietoja rokotekehityksestä. Kansallinen kyberturvallisuuskeskus kertoi heinäkuussa, että Venäjän valtion tukemat hakkerit olivat yrittäneet varastaa tietoja akateemisilta tutkimuslaitoksilta ja lääkeyhtiöiltä ympäri maailman.