Yhdysvaltain vaalien suurin yllätys oli demokraattien mukaan yhden naisen ansiota: ”Stacey toteutti tämän”

Joe Bidenin menestys Georgian osavaltiossa oli demokraattien mukaan yhden naisen ansiota.

Stacey Abrams (kesk.) on demokraattien niin sanotun edistyksellisen siiven palvoma sankari.­

Yhdysvaltain presidentinvaalien yksi suurimmista paukuista oli Joe Bidenin menestys entisessä perikonservatiivisessa Georgian osavaltiossa.

Nyt tuo paukku pitäisi toistaa ensi tammikuussa, ja vieläpä kahdesti.

Georgian kahden senaattorin valinta meni toiselle kierrokselle, ja voittamalla kummatkin vaalit Bidenin demokraatit pääsevät käytännössä enemmistöön senaatissa.

Pelissä on paljon: mikäli senaatti pysyy yhä republikaaneilla, Bidenin on vaikea toteuttaa politiikkaansa.

Demokraateilla on taistelussaan yksi ehdoton valttikortti: 46-vuotias Stacey Abrams.

Abrams on saanut demokraattileirissä suurimman kunnian Georgian valloituksesta työllä, joka alkoi jo kymmenisen vuotta sitten.

Abrams on intohimoja herättävä persoona, sillä hän on tuottanut republikaaneille päänvaivaa jo vuosikausia. Samasta syystä hän on demokraattien niin sanotun edistyksellisen siiven palvoma sankari.

Stacey Abramsin poliitikon ura käynnistyi vuonna 2007 osavaltioparlamentin kansanedustajana.­

Tukija kiitti Stacey Abramsia vaalimenestyksestä Atlantassa viime viikolla.­

Abrams on kahden metodistipapin tytär, joka sanoo havahtuneensa maansa tilanteeseen vuonna 1992, kun Los Angelesissa mustan Rodney Kingin hakanneet poliisit vapautettiin syytteistä.

Rotulevottomuudet levisivät ympäri Yhdysvaltoja, ja myös Atlantassa poliisi kyynelkaasutti protestoivia opiskelijamielenosoittajia samaan aikaan kun Abrams opiskeli mustille naisille suunnatussa collegessa. Hän suuntasi oman protestinsa kaupungin johtoa vastaan ja pääsi henkilökohtaisesti ripittämään pormestaria.

– Yllätyin itsekin omasta rohkeudestani. En ehkä olisi toiminut niin, jos olisin ajatellut enemmän. Sillä hetkellä minulla oli valtaa ja ääni ja kysymys. Joskus kunnianhimon löytää vain tilanteissa, joissa toimii vaistojaan vastaan, hän kuvaili poliittista heräämistään New Yorkerille.

Hän opiskeli valtiotieteitä ja lakia ja päätyi Atlantan kaupungin asianajajaksi. Poliitikon ura käynnistyi vuonna 2007 osavaltioparlamentin kansanedustajana. Ensimmäinen iso poliittinen voitto tuli 2012, kun Abramsin kampanjointi esti republikaaneja saamasta ehdotonta enemmistöä osavaltioparlamenttiin.

Stacey Abramsia esittävä muraali Atlantassa.­

Maailmanlaajuisesti Abrams tuli tunnetuksi, kun Yhdysvallat valmistautui Donald Trumpin presidenttikauden välivaaleihin 2018. Abrams asettui Georgian kuvernööriehdokkaaksi tiukan trumpilaista republikaania Brian Kempiä vastaan.

Taistelusta tuli eeppinen: Kemp heilutteli haulikkoa vaalimainoksissaan, ajeli avolava-autollaan ja uhosi kyyditsevänsä laittomat siirtolaiset sillä maasta. Abrams piti palopuheita oikeudenmukaisuudesta.

Vaalien uskotaan ratkenneen lailliseen, mutta härskiin kikkailuun. Kemp toimi osavaltion vaaleista vastaavana virkamiehenä eikä suostunut jääväämään itseään omista vaaleistaan.

Yllättäen jopa satojen tuhansien äänestäjien nimet alkoivat kadota äänestysrekistereistä erilaisilla verukkeilla ja uusia rekisteröintejä jäädytettiin muotoseikkojen nojalla. Vaalipäivänä vähemmistöjen asuinalueilla saattoi olla vain yksi äänestyspaikka, jossa äänestyskoneet toimivat huonosti ja aiheuttivat valtavia jonoja.

Kemp voitti noin 55 000 äänellä.

Abrams on myöntänyt harminsa ja sen, että vaalit synnyttivät halun kostaa.

– Vietin shivaa kymmenen päivää, hän sanoi Voguelle juutalaisten suruaikaan viitaten.

– Sitten aloin juonitella.

Mainittu Vogue-lehden profiili Abramsista oli otsikoitu mahtipontisesti ”Pelastaako Stacey Abrams Yhdysvaltain demokratian?”

” Vietin shivaa kymmenen päivää. Sitten aloin juonitella.

Demokraatit olivat 2010-luvun alkupuolella huomanneet Georgian väestörakenteen muutoksen edukseen ja yrittäneet vallata kuvernöörinvirastoa. Konservatiivinen äänestäjäkunta ei lämmennyt heille.

Abrams tajusi jotain mitä muut eivät: On turha yrittää käännyttää valkoista enemmistöä. Sen sijaan piti kasvattaa vähemmistöjen äänivaltaa.

– Staceylla oli visio hankkia uusia äänestäjiä, rekisteröidä heidät, puhua heille – ja antaa heille sitten syy äänestää, kuvaili osavaltion entinen demokraattijohtaja ja Abramsin mentori Dubose Porter uutistoimisto AP:lle.

Abrams perusti Fair Fight (suom. Reilu taistelu) -nimisen järjestön, jolla oli käytännössä yksi tehtävä: laajentaa demokraattien äänestäjäkuntaa.

Sinnikkäällä työllä hänen arvioidaan hankkineen kahdessa vuodessa peräti 800 000 uutta rekisteröityä äänestäjää.

Ennätyksellisen äänestysaktiivisuuden vaaleissa Joe Biden on voittamassa Georgian taakseen noin 12 000 äänellä, tosin uudelleenlaskenta on käynnissä.

Abramsin ohjenuoraa menestykseen aiotaan kopioida muuallakin. Laajalti toteutuessaan se voisi kääntää muitakin republikaaniosavaltioita demokraateille ja muuttaa Yhdysvaltain politiikkaa syvällisesti.

Stacey Abramsin menestysreseptiä, äänestysaktiivisuuden nostoa, sovellettiin vaalien alla myös Nevadassa.­

Äänioikeuden rajoittaminen on yksi maan päivänpolttavimmista puheenaiheista tällä hetkellä. Sitä toteutetaan erilaisilla määräyksillä rekisteröinneistä ja henkilöllisyyden todistamisista, joita virallisesti perustellaan vaaliturvallisuuden parantamisella mutta jotka osuvat kipeimmin rotuvähemmistöihin ja köyhiin.

Yhdysvaltoihin on syntynyt lukuisia kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät valvomaan äänestäjien etuja. Vastapuolella on usein osavaltiota hallitseva republikaanipuolue, jolle on etua mahdollisimman tiukoista säännöistä. Mitä harvempi amerikkalainen äänestää, sitä parempi republikaaneille, kuuluu yleinen hokema.

Abramsin taistelu tätä vastaan huomattiin myös demokraattien keskusjohdossa, kun puolueen esivaalikampanja oli viime vuonna aluillaan. Hän kiersi puhumassa jokaisen esivaaliehdokkaan kanssa, myös Joe Bidenin.

Abramsin houkuttelemana demokraatit ja Bidenin kampanja suuntasivat lopulta suunnattomia summia rahaa Georgiaan ja kampanjan kärkinimet Bidenia myöten vierailivat osavaltiossa.

Se kannatti.

Bidenia ennen demokraateista vain Bill Clinton oli voittanut Georgian taakseen 1992. Sitä edeltävää menestystä pitää hakea Georgiasta kotoisin olevan demokraattipresidentin Jimmy Carterin ajoista.

Demokraattienemmistöisessä Gwinnetin piirikunnassa äänestysjonot venyivät ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä 30. lokakuuta. Huonosti toimivia äänestyspaikkoja pidetään yhtenä keinona rajoittaa äänioikeutta Yhdysvalloissa.­

Stacey Abramsin kannattajat olivat näkyvästi liikkeellä Atlantassa vaalien aikaan.­

Stacey Abrams ei pitkään juhlinut Bidenin voittoa, kun hän jo suuntasi katseensa senaattorikisoihin.

Hänen järjestönsä keräsi vain muutamassa päivässä ensimmäiset 9 miljoonaa dollaria demokraattien kampanjointiin.

– Meillä on nyt resursseja, joita meillä ei ole aiemmin ollut … nyt päätetään siitä, onko meillä tulevaisuudessa terveydenhoitoa ja oikeutta, Abrams sanoi CNN:llä viitaten Georgian rooliin senaatin vaa’ankieliosavaltiona.

Abramsilla on pelissä myös omat urasuunnitelmat.

Hän ei ole pitänyt kynttilää vakan alla oman kunnianhimonsa suhteen, ja hän ärsytti keväällä jopa monia puoluetovereitaan tyrkyttäessään itseään Bidenin varapresidenttiehdokkaaksi. Nyt spekuloidaan sillä, antaako Biden Abramsille mahdollisesti jopa ministerinpaikan tulevassa hallinnossaan.

Stacey Abrams kannusti ihmisiä äänestämään presidentinvaalien alla.­

Jos senaatti pysyy republikaaneilla, Abramsin haaveet saattavat romuttua, sillä senaatti viime kädessä hyväksyy myös ministerinvalinnat, ja monille republikaaneille Abrams on punainen vaate.

Georgiassa Abramsiin luotetaan.

– Stacey toteutti tämän (vaalivoiton). Me toteutamme sen uudelleen tammikuussa, julisti AP:n katugallupiin osallistunut atlantalainen Celeste Hackett.