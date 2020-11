Venäjä kaavailee viisumi­kaavaketta, joka on kuin ristikuulustelu: Some-tilit, aseenkäsittelytaidot, poliittinen toiminta, aiempi sukupuoli...

Venäjä haluaa ottaa käyttöön uuden viisumikaavakkeen, jossa vaadittaisiin turistia selvittämään myös, keiden luokse hän matkustaa, onko hänellä rikostuomioita ja aikooko hän ”osallistua lainvastaiseen tiedonkeruuseen”.

Venäjän ulkoministeriö haluaa tietää vuoden 2021 alusta lähtien maahan saapuvasta ulkomaalaisesta turistista pitkän listan hyvin henkilökohtaisia asioita.

Pietarilainen Fontanka-uutissivusto löysi Venäjän valtion virallisilta nettisivuilta tiedon, jonka mukaan Venäjän ulkoministeriö ehdottaa sähköistä e-viisumia varten uudenlaisen viisumikaavakkeen käyttöön ottoa ensi vuoden alusta alkaen.

Jos ehdotettu muotoilu hyväksytään viralliseksi, Venäjälle haikaileva ulkomaalainen turisti joutuu paljastamaan jatkossa esimerkiksi kaikki sosiaalisen median profiilinsa, osaamisensa aseiden, räjähteiden sekä kemiallisten-, biologisten tai radioaktiivisten aineiden käsittelyssä sekä kaikki maat, joissa hän on käynyt kolmen viime vuoden aikana.

On vielä mahdollista, että ehdotettu kysymyslista tarkentuu tai joitakin kohtia putoaa pois lopullisesta versiosta.

Viisumikaavakkeessa aiotaan kysyä tavanomaisten henkilötietojen lisäksi muun muassa seuraavia tietoja:

Tiedot mahdollisista aiemmin käytössä olleista henkilötiedoista kuten nimistä, salanimistä, aiemmasta sukupuolesta tai syntymätiedoista. Jos tiedot ovat muuttuneet, syy niiden muuttumiseen ja erilaisten tietojen käyttöajankohta.

Tiedot puolisosta tai (samansukupuolisesta) partnerista syntymäaikoineen, paikkoineen ja kansalaisuuksineen.

Tiedot isästä ja äidistä syntymäaikoineen ja -paikkoineen.

Tiedot Venäjällä asuvista sukulaisista syntymäaikoineen ja -paikkoineen, postiosoitteineen, puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen.

Tiedot kaikista mahdollisista muista kansallisuuksista, passien numeroista ja mahdollisista henkilönumeroista.

Tiedot mahdollisesta syntymisestä Neuvostoliitossa tai Venäjällä, maastamuuton ajankohta ja mihin maahan muutto tapahtui.

Tämänhetkinen asuinpaikka tarkkoine osoitetietoineen sekä kaikki käytössä olevat sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot eriteltyinä.

Linkit kaikkiin käytössä oleviin sosiaalisen median profiileihin ja viestintäpalveluihin.

Tiedot kaikista maista, joissa viisumin hakija on käynyt kolmen viime vuoden aikana.

Tiedot vähintään kahdesta viime työnantajasta tai opiskelupaikasta kaikkine yhteystietoineen, tuorein mukaan lukien.

Tiedot kaikesta peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta, oppilaitosten nimet ja maat mukaan lukien.

Tiedot organisaatioista tai yksityishenkilöistä, joiden luokse viisumin hakija on aikeissa mennä Venäjällä. Vastaanottajien nimet, osoitteet, sähköpostit ja puhelinnumerot.

Tiedot aiotusta majoituspaikasta Venäjällä osoitteineen ja yhteystietoineen. Hotellivarauksen varausnumero.

Tiedot Venäjällä mahdollisesti olevista kiinteistöomistuksista osoitteineen.

Venäjälle tapahtuvan vierailun rahoitusmuoto, kuten esimerkiksi henkilökohtaiset varat tai jonkin organisaation tai sponsorin varat. Mahdollisen rahoittajan kaikki yhteystiedot.

Tiedot mahdollisista aikeista osallistua kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten järjestöjen tai valtiollisten organisaatioiden toimintaan Venäjällä.

Tiedot mahdollisesta koulutuksesta tai osaamisesta, joka liittyy aseiden tai räjähdysaineiden käsittelyyn tai radioaktiivisten, biologisten tai kemiallisten aineiden käsittelyyn. Mikäli osaamista on, tarkemmat tiedot sen hankkimisajankohdasta ja -syystä.

Tiedot mahdollisesta varusmiespalveluksesta, aselajista, sotilaskoulutuksen saantipaikasta ja -maasta sekä koulutuksen ajankohdasta.

Tiedot mahdollisesta osallistumisesta sotilaalliseen konfliktiin tai sellaisen uhriksi joutumiseen. Tarkemmat tiedot, missä roolissa, missä maassa ja minkä vuoksi.

Tiedot mahdollisesta rikoshistoriasta. Mikäli taustalla on jokin tuomio, tiedot tehdystä rikoksesta, tapahtumamaasta ja siitä annetusta tuomiosta.

Tiedot mahdollisista aikeista osallistua Venäjällä lainvastaiseen toimintaan, kuten esimerkiksi laittomaan informaation keräämiseen tai terrorismin tukemiseen tai rahoittamiseen.

Tiedot mahdollisista aikeista osallistua poliittiseen toimintaan Venäjällä tai sen organisointiin tai rahoitukseen.

Pietariin pääsy on tällä hetkellä suomalaiselle turistille liki mahdotonta koronavirusrajoitusten vuoksi.­

Kysymyspatteriston viimeinen kohta numero 5.8. tarjoaa viisumia hakevalle turistille mahdollisuuden antaa itsestään vielä joitakin muitakin tietoja, mikäli jotain kerrottavaa vielä olisi:

– Lisätietoja, joita te haluatte antaa itsestänne tai matkastanne Venäjän viranomaisille, lukee viimeisen kohdan sarakkeessa.

Kaavailtu uudenmuotoinen viisumikaavake löytyy venäjäksi tästä linkistä.

Ehdotettu kaavake löytyy oheisen linkin kohdasta nimeltä tietoja valmistumisvaiheista, jossa se on liitteenä numero 1. Ehdotettu kysymyspatteri on päivätty 17. marraskuuta 2020 ja ehdotusta voi myös kommentoida rekisteröitymällä ensin sivustolle tunnistetiedoilla.

Vuoden 2021 alusta Venäjällä tulee voimaan koko maan laajuinen sähköinen viisumi, joten ehdotettu uudistus liittyy nimenomaan e-viisumiin.

Jo aiemmin paljastui, että e-viisumi ei tule olemaan vielä tammikuun alusta alkaen voimassa Venäjän ja Suomen välisen maarajan rajanylityspaikoilla. Voit lukea asiasta tarkemmin alla olevasta artikkelista:

Venäjä on aiemmin vaatinut maahan tulevalta turistilta tavanomaisten nimi-, passi-, syntymä-, osoite- ja yhteystietojen lisäksi tiedon esimerkiksi nykyisestä työpaikasta ja matkan aiotusta luonteesta ja matkareitistä. Hakemuksessa on kysytty myös Venäjällä mahdollisesti asuvista sukulaisista ja aiempien Venäjän-matkojen ajankohdista, mutta käytännössä tiedot on voinut antaa varsin suurpiirteisesti.