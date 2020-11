Seida Sohrabin kolumni: Kiitoskirje lukijoille

Se, miten me kohtaamme toinen toisemme ja vastaamme toisillemme ennakoi tulevaisuutemme. Maltillisuudelle, pragmaattisuudelle, ratkaisukeskeisyydelle ja yhteistyölle on tilausta. Sen toteutumisesta olemme jokainen vastuussa, kirjoittaa Seida Sohrabi.

On ollut ilo ja kunnia huomata kuinka ajankohtaiset kirjoitukseni ovat resonoineet teihin. Kolumnit ovat saaneet ansaitsemansa halutun vastaanoton. Kysyntää on ollut.

Ensimmäisen kolumnin kohdalla muistan soittaneeni ystävälleni ja sanoneeni, että nyt en oikein tiedä mistä pitää kirjoittaa. Mitä jos en osaa kirjoittaa? Mitä jos sanani takertelevat ja viestini hukkuu matkalla? Ystäväni rauhoitteli ja totesi: ”Olet aina osannut kirjoittaa kansantajuisesti ja ymmärrettävästi. Sinulla on tietopohjaa. Sun pitää alkaa vaan kirjoittaa. Luota itseesi. Kyllä se siitä lähtee.”

Hän oli oikeassa. Piti vain lähteä kirjoittamaan.

Minulle on ollut ilo nostaa tapetille teemoja, joita olen pitänyt tärkeänä: maahanmuuttoasiat, turvallisuus, kurdikysymys, hyvinvointivaltion asemaan liittyvät huolet, koulutusasiat, yhdenvertaisuus sekä vastuullisuuden korostaminen jatkuvien oikeuksien peräänkuuluttamisen maailmassa.

Mutta. Nyt on tullut aika pitää taukoa. Poistua ”takaoikealle”.

Olen saanut kolumnieni kautta esitellä itseni lukijoille. Matkalla on syntynyt uusia kontakteja ja ystävyyksiä. Ymmärrystä sekä keskustelua. Myös seuraajia on tullut. Ei tosin kadulla.

” Olkaamme jokainen toisillemme kuin ihminen ihmiselle.

Kiitos öyhöttäjät rikkaasta ja köyhästä keskustelusta. Kiitos myös asiallisille keskustelijoille: erimielisyydestämme huolimatta, dialogia on käyty.

Asiallinen ja rakentava keskustelu on ollut minulle tekemiseni keskiössä. Miten me kohtaamme toinen toisemme? Kuinka me keskustelemme toisillemme – pyrimmekö kuulemaan ja kuuntelemaan – silloinkin, kun olemme vähiten samaa mieltä.

Kriittinen ajattelu kaipaa puolustajia. Trendit ja maailma ympärillämme ovat osoittaneet, että keskustelukulttuurin heikentymisestä seuraa yhteiskunnan polarisoituminen. Huoli on otettava vakavasti.

Se, miten me kohtaamme toinen toisemme ja vastaamme toisillemme ennakoi tulevaisuutemme. Maltillisuudelle, pragmaattisuudelle, ratkaisukeskeisyydelle ja yhteistyölle on tilausta. Sen toteutumisesta olemme jokainen vastuussa.

Näin ns. maahanmuuttajataustaisena yhteiskunnallisena keskustelijana kiitän lukijoitani. Meillä on enemmän yhdistäviä tekijöitä, kuin niitä erottavia. Annetaan jatkossakin toisillemme mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi juuri sellaisena kuin olemme riippumatta etnisestä taustastamme, sukupuolestamme tai iästämme. Olkaamme jokainen toisillemme kuin ihminen ihmiselle.

Kun aurinko taas alkaa paistaa, toivo saapumaan elämiimme ja korona toivottavasti poissa päin, moikataan ja hymyillään toisillemme muullakin kuin silmillämme.

Nyt on aika ottaa henkeä.

Vielä kerran kiitos tästä upeasta kokemuksesta ja kaikesta rakentavasta palautteesta. Tästä on hyvä jatkaa.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija. Hän toimii opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.