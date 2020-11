Tanskan minkkiskandaali johti ministerin eroon – ei tyydytä oppositiota

Hallituksella ei olisi ollut oikeutta määrätä maan minkkejä lopetettavaksi.

Tanskassa minkkien lopettamisesta aiheutunut skandaali on johtanut elintarvikeministeri Mogens Jensenin eroon hallituksesta. Jensen ilmoitti Twitterissä pyytäneensä eroa, koska hänellä ei ole tarvittavaa luottamusta parlamentissa.

Jupakka sai alkunsa siitä, että koronaan sairastuneilla minkeillä oli havaittu virusmutaatio, joka tarttui myös ihmisiin. Tanskan hallitus ilmoitti, että maan kaikki minkit lopetetaan. Myöhemmin hallitus joutui kuitenkin myöntämään, että sillä ei olisi ollut oikeutta määrätä lahtaamaan kaikkia minkkejä.

Tapaus on aiheuttanut sekaannusta hallituksessa, sillä ministereiden viestintää minkkien lopettamiseen liittyen on pidetty ristiriitaisena.

Oppositiopuolue Venstre haluaa edelleen selon, miten pääministeri Mette Frederiksen on menetellyt jupakassa.

– Tämä on vain alkua. Tapahtunut on tutkittava perusteellisesti, jotta saamme selville, missä vastuussa pääministeri on ollut, Venstren puheenjohtaja Jakob Ellemann-Jensen sanoo.