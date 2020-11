Iota-myrskyssä on kuollut ainakin kahdeksan ihmistä

Iota on myös aiheuttanut laajaa tuhoa.

Keski-Amerikassa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi laantuneen Iotan takia.

Kuusi ihmistä on kuollut Nicaraguassa, jonne Iota rantautui viitoskategorian hurrikaanina. Lisäksi sekä Kolumbian Providencia-saarella että Panamassa on kuollut molemmissa yksi ihminen. Iota on myös aiheuttanut laajaa tuhoa.

Nyt jo Hondurasiin edenneen myrskyn on ennustettu saavuttavan El Salvadorin varhain keskiviikkona paikallista aikaa.