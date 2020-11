Yli 500 vapautettiin al-Holin leiriltä – raportti: ulkomaisten vankien pakoyritykset lisääntyneet

Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies kritisoi tiistaina länsimaita, jotka ovat olleet haluttomia ottamaan vastaan Syyriassa vangittuja kansalaisiaan.

Syyrian kurdihallinto kertoi maanantaina vapauttaneensa yli 500 syyrialaista maan koillisosissa sijaitsevalta al-Holin leiriltä. Kurdihallinto lupasi viime kuussa AFP:n mukaan päästää pois ylikansoitetulta leiriltä tuhansia syyrialaisia, joiden joukossa on myös terroristijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä.

Al-Holilla elää tällä hetkellä yli 60 000 ihmistä eli noin 10 000 vähemmän kuin enimmillään. Alle puolet heistä on syyrialaisia.

Vapautetut pakkasivat tavaroitaan kuorma-autoon maanantaina al-Holilla.­

Ulkomaalaisista suurin osa on lähtöisin Irakista, mutta joukossa on myös noin 50 muun maan kansalaisia, mukaan lukien Suomen. Ulkomaalaisia ei ollut nyt vapautettujen joukossa.

Kurdihallinto pyrkii Voice of American mukaan helpottamaan vapautuksilla paitsi leirin ahtautta, myös vähentämään turvallisuusjoukkoihin alueella kohdistuvaa painetta. Kurdihallintoa lähellä oleva uutistoimisto Rojava Information Center julkaisi viime viikolla raportin, jonka mukaan väkivalta on lisääntynyt viime aikoina al-Holin leirillä, ja tämä on tapahtunut nimenomaan ulkomaisten vankien keskuudessa.

– Ulkomaisten, Isisiin kytköksissä olevien henkilöiden pakoyrityksissä on havaittu kasvua. Lokakuun aikana tällaisia pakoyrityksiä on estetty vähintään kolme, raportissa sanottiin VOA:n mukaan.

– Vahvistettu on myös kolme aseellista hyökkäystä, jotka ovat johtaneet kolmeen kuolemaan. Kaikki olivat Irakin kansalaisia, raportissa kerrottiin myös.

Syyrialaismies odotti vauvansa kanssa leiriltä pois pääsyä.­

Kurdihallinnon lopullinen tavoite on VOA:n mukaan koko leirin tyhjentäminen. AFP:lle hallinnon edustajat kertoivat, että leiristä on tullut heille ”suuri taakka”, etenkin, kun vartijoita on vahingoitettu pakoyritysten yhteydessä.

AFP:n mukaan ennen viimeisintä vapautuslupausta leiriltä oli vapautettu jo noin 6 000 syyrialaista useammassa erässä. Nämä vapautukset toteutuivat sen jälkeen, kun vapautettujen kotiseutujen arabiheimot olivat luvanneet ottaa heistä vastuun.

Nyt vapautetuilla ei juurikaan vastaavia takuita ole, joskaan heidän ei ole kurdien mukaan todistettu syyllistyneen tai osallistuneen ”syyrialaisiin kohdistuneisiin rikoksiin ja vihamielisyyteen”.

Al-Holin lisäksi kurdit pyrkivät helpottamaan tilannetta vapauttamalla vankeja myös kymmenistä vankiloista, joissa säilötään muun muassa monia Isisiin kytköksissä olevia ulkomaalaisia.

Kurdihallinnon vetoomuksista huolimatta länsimaat ja Irak ovat olleet enimmäkseen haluttomia kotiuttamaan al-Holilla ja Syyrian vankiloissa olevia kansalaisiaan. Lähi-idän tapahtumista uutisoiva Middle East Eye -lehti kertoi tiistaina, että Yhdysvallat on valmis ”toimimaan esimerkkinä” muille ja kotiuttamaan loputkin omat kansalaisensa Koillis-Syyriasta.

Tavaroitaan pakannut syyrialaisnainen kuvattiin telttansa ovensuulla.­

Lehdelle puhuneen Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamiehen Nathan Salesin mukaan tuhansien Isisiin kytkeytyvien ulkomaalaisten siirtäminen kotimaihinsa on ainoa tie, jota voidaan edetä. Sales kertoi Yhdysvaltojen avustaneen jo useiden vankien palautuksissa kotimaihinsa sekä olevan valmis samaan myös jatkossa.

Sales kritisoi länsimaita, jotka ovat kieltäytyneet kotiuttamasta kansalaisiaan ja jättäneet heidät myös monista muista ongelmista kärsivän kurdihallinnon taakaksi edelleen sisällissodan keskellä elävään Syyriaan.

– Suoraan sanoen tarvitsemme enemmän maita, jotka tehostavat toimiaan. Tämä koskee myös joitakin Yhdysvaltojen läheisimpiä, perinteisiä liittolaisia, Sales sanoi puhuessaan globaalia turvallisuutta koskevassa foorumissa tiistaina.

Sales kertoi, ettei voinut paljastaa maita, joita Yhdysvallat on avustanut. Hän teki tästä huolimatta poikkeuksen kiittelemällä vuolaasti Italiaa, joka otti syyskuussa vastaan al-Holilla olleen naisen sekä hänen neljä lastaan.

Suomeen al-Holilta on palannut tähän mennessä yhteensä neljä naista ja ainakin 13 lasta. Leirillä on edelleen tiettävästi arviolta 30 suomalaista.

Venäjä on kotiuttanut aktiivisesti Isisin matkaan aikanaan lähteneitä kansalaisiaan. Kuvan nainen ja lapsi olivat al-Holilta Venäjälle viime viikolla palautettujen joukossa.­

Suomen valtio on hakenut leiriltä toistaiseksi varta vasten vain kaksi alle 7-vuotiasta orpolasta, ja muiden on kerrottu paenneen leiriltä omatoimisesti omia reittejään. Turkki on niin ikään palauttanut aktiivisesti haltuunsa joutuneita Isis-taistelijoita sekä heidän perheenjäseniään näiden kotimaihin.

Useat ihmisoikeusjärjestöt ovat toistuvasti varoittaneet, että al-Holin olosuhteet pahenevat päivä päivältä. Leirillä on todettu myös useita koronavirustartuntoja.