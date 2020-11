Jotkut eivät usko koronaan, vaikka olisivat jo kuolemassa – amerikkalaishoitaja kertoi potilaiden pysäyttävistä viime hetkistä

Yhdysvaltain Etelä-Dakotassa sairaanhoitajana työskentelevän Jodi Doeringin mukaan on surullista, että joidenkin koronapotilaiden elämän viimeiset hetken kuluvat vihan ja kiukun vallassa.

Yhdysvalloissa oli tiistaihin mennessä todettu yli 11 miljoonaa koronavirustartuntaa sekä yli 250 000 virukseen liittyvää kuolemantapausta. Samaan aikaan ympäri maailmaa leviävät salaliittoteoriat kyseenalaistavat epidemian hillitsemiseen tähtäävät toimet sekä ylipäätään koko viruksen aiheuttaman covid-19-sairauden olemassaolon.

Yhdysvaltain Etelä-Dakotan osavaltiossa sairaanhoitajana työskentelevä Jodi Doering julkaisi viime sunnuntaina sarjan twiittejä, joissa hän kuvaili, kuinka nämä salaliittoteoriat näkyvät hänen työssään. Myös Etelä-Dakotassa koronatartuntojen ja kuolemien määrät ovat nousseet kiivaaseen tahtiin syksyn aikana, ja nyt kumpiakin todetaan päivittäin moninkertaiset määrät kevään pahimpiin hetkiin verrattuna.

– Minulla on vapaailta sairaalasta. Lojuessani sohvalla koirani kanssa en voi sille mitään, että mieleeni tulevat viime päivien covid-potilaat. Ajatuksiin nousevat he, jotka eivät edelleenkään usko tämän viruksen olevan todellinen. He, jotka kirkuvat sinulta taikalääkettä ja sitä, kuinka Joe Biden tulee tuhoamaan Yhdysvallat. Kaikki tämä samaan aikaan kun he haukkovat henkeään happimaski kasvoillaan, Doering aloitti kirjoituksensa Twitterissä sunnuntaina.

Sittemmin Doering on kertonut vastaavista kohtaamisistaan myös CNN:n haastattelussa.

Doeringin mukaan jotkut potilaista eivät yksinkertaisesti usko sairastavansa covid-19-tautia, vaikka tulevat sairaalaan ”todella kipeinä” ja henkeään haukkoen.

– Vaikeinta on ollut seurata sitä, kuinka ihmiset edelleen etsivät jotakin muuta syytä. He haluavat taikavastauksen, eivätkä halua uskoa, että covid on todellinen.

Osa CNN:n haastattelusta on nähtävissä tämän artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Doeringin mukaan potilaat saattavat esimerkiksi ehdottaa, että jospa heillä olisikin vaikka keuhkosyöpä koronaviruksen sijaan. Eivätkä he usko, vaikka testi osoittaisi heidän saaneen koronavirustartunnan.

– Tosiasia on, että kun covid alkoi leviämään tällä alueella maaliskuussa, on pystytty heti ensimmäisestä päivästä lähtien sanomaan, että jos se kävelee kuin koira ja puhuu kuin koira, se on koira, Doering toteaa.

Terveydenhoidon työntekijät käsittelivät koronavirusnäytteitä Etelä-Dakotan Sioux Fallsissa sijaitsevalla testausasemalla lokakuun lopulla.­

Hän kertoo alkaneensa twiitata ilmiöstä, koska kyse ei ole yksittäisistä potilaista, vaan yhä useammin vastaan tulevasta tilanteesta.

– Heidän viimeiset sanansa ovat ’Tämä ei voi tapahtua, tämä ei voi olla todellista’. Ja kun heidän kannattaisi käyttää aikansa perheidensä kanssa puhelimessa puhumiseen, he ovat vain täynnä kiukkua ja vihaa. Ja se teki minut silloin eräänä iltana todella surulliseksi. En vain voinut uskoa, että ne ovat heidän viimeisiä ajatuksiaan ja sanojaan.

Doering ei usko, että potilaiden viha suuntautuu varsinaisesti hoitajiin, nämä vain sattuvat olemaan juuri sopivalla hetkellä vastaanottamassa sitä.

– Ja se on ihan okei, me voimme ottaa sen vastaan. Sitä varten olemme siinä.

Doeringin mukaan on kuitenkin ikävää, kun potilaat eivät anna hoitajien soittaa omaisilleen tilansa heiketessä. He kun katsovat olevansa paranemassa piakkoin.

Hoitajat näkevät kuitenkin potilaan tilanteen todellisen laidan tämän veren happitasosta. Kun se ei enää ole riittävä pitämään elämää yllä, Doeringin mukaan selvää on, mihin tilanne lopulta johtaa.

– Se vain tekee surulliseksi, vihaiseksi ja turhautuneeksi. Ja sitten tiedät, että sama on kohta edessä uudelleen, hän kuvailee.

Haastattelussa Doering kuitenkin muistuttaa, että on paljon potilaita, jotka ovat kiitollisia saamastaan hoidosta. Useammin mieleen jäävät kuitenkin juuri ne muut.