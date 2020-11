Näin Suomen ja Ruotsin koronarajoitukset eroavat toisistaan – Suomessa suositukset paikoin löysempiä

Ruotsissa annetut suositukset ja määräykset ovat paikoin Suomessa annettuja tiukempia.

Suomen ja Ruotsin viranomaisten antamissa koronaohjeissa on eroja.­

Ruotsin hallitus päätti maanantaina tiukentaa koronarajoituksia kieltämällä yli kahdeksan hengen julkiset kokoontumiset 24. marraskuuta alkaen koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Ruotsissa koronatartuntoja on todettu huomattavasti Suomea enemmän, vaikka tartuntojen määrä suhteutetaan asukaslukuun. Silti molemmissa maissa trendi on sama: uusien tartuntojen määrä on taas kesän jälkeen nousussa.

Siinä, miten maat pyrkivät estämään tartuntojen leviämisen, on kuitenkin eroja. Alla katsaus Suomen ja Ruotsin terveysviranomaisten ja hallitusten ohjeisiin.

Yleiset ohjeet

Sekä Ruotsin että Suomen terveysviranomaiset suosittelevat pitämään sosiaalista etäisyyttä, pesemään käsiä usein ja pysymään kotona oireiden ilmaantuessa. Suomessa suositellaan menemään testiin, jos on lieviäkään covid-19-tautiin sopivia oireita. Ruotsissa suositellaan, että mikäli oireet jatkuvat vuorokauden, henkilön tulisi ottaa yhteyttä koronaneuvontaan koskien mahdollista koronatestiä.

Toisin kuin Ruotsissa, Suomessa hallitus ja terveysviranomaiset suosittelevat kasvomaskin käyttöä, jos turvaväliä muihin ihmisiin ei ole mahdollista pitää.

Suomessa hallitus ja THL suosittelevat kasvomaskin käyttöä.­

Ruotsissa suositellaan käyttämään muita kuin julkisia kulkuneuvoja. Jos julkisilla matkustaa, suositellaan matkustajia pitämään etäisyyttä muihin.

Ruotsissa kansanterveysviranomainen suosittelee myös välttämään juhliin, hautajaisiin, kastajaisiin, häihin tai syntymäpäiväjuhliin osallistumista.

Alueelliset ohjeet

Sekä Suomessa että Ruotsissa suosituksia ja rajoituksia voidaan antaa alueellisesti koronatilanteesta riippuen.

Malmön kirjasto on melkein tyhjä. Skånen läänissä suositellaan välttämään muun muassa kaupoissa, kauppakeskuksissa, museoissa, kirjastoissa, kylpylöissä ja kuntosaleilla käymistä.­

Etätyö

Suomessa valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö suosittelevat etätyötä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Suositusta tarkastellaan uudelleen vuoden loppuun mennessä.

Ruotsissa maan kansanterveysviranomainen suosittelee, että etätöitä jatketaan siten kuin se on mahdollista vuoden loppuun asti.

Ruotsissa on oltu huolissaan siitä, ettei julkisissa kulkuneuvoissa voi aina pitää turvaväliä. Maan viranomaiset suosittelevat, että ihmiset pyöräilisivät, kun mahdollista.­

Kokoontumisrajoitukset

Ruotsissa maan hallitus on kieltänyt 24. marraskuuta alkaen yli kahdeksan ihmisen julkiset kokoontumiset. Marraskuussa Ruotsissa sallittiin jopa 300 ihmisen kokoontumiset, joskin kokoontumisia oli rajoitettu usealla alueella niin, että raja on ollut 50 ihmistä.

Ruotsissa useissa lääneissä suositellaan välttämään kokonaan lähikontaktia oman kotitalouden ulkopuolisiin.

Suomessa on pääosin sallittua järjestää paikoin yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Joillain alueilla on kuitenkin voimassa tiukempi rajoitus, jonka mukaan yli 20 ihmisen yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten järjestämisessä on noudatettava THL:n ja OKM:n ohjeita.

Suomessa on paikoin Ruotsia löysemmät suositukset ja määräykset.­

Ravintolat ja anniskelupaikat

Ruotsissa asiakkaiden on ravintoloissa ja anniskelupaikoissa pystyttävä pitämään metrin turvaväli toiseen seurueeseen kuuluviin. Ravintolassa tai anniskelupaikassa saa yhden pöydän ääressä istua enintään kahdeksan ihmistä. Tätä suuremmat seurueet on jaettava eri pöytiin.

Ruotsin hallitus päätti lokakuun lopussa, että yökerhoissa juhlijoita saisi olla enintään 50. Marraskuussa hallitus päätti, ettei alkoholia saisi myydä ravintoloissa ja baareissa kello 22–11 välisenä aikana.

Suomessa ei ole tarkemmin määritelty ravintoloihin otettavien seurueiden kokoa, mutta kaikilla asiakkailla on oltava oma istumapaikka ja asiakkaiden on pystyttävä pitämään etäisyyttä muihin.

Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa anniskelu pitää lopettaa kello 22 ja liike on suljettava maakunnasta riippuen joko viimeistään kello 23 tai 24. Pubit, baarit ja yökerhot voivat ottaa sisään puolet normaalista asiakasmäärästä ja ravintolat ja kahvilat kolme neljäsosaa normaalista asiakasmäärästä.

Muualla Suomessa anniskelu päättyy kello 24 ja anniskeluravintolat on suljettava viimeistään kello 1. Muut ravitsemusliikkeet saavat olla auki vuorokauden ympäri.

Liikkuminen

Suomessa voi matkailla maan sisällä, kun noudattaa yleisiä ohjeita koskien koronatartuntojen ehkäisyä. Ruotsissa joillain alueilla suositellaan, etteivät asukkaat matkustaisi alueen sisällä tai sen rajojen yli.

Ruotsissa suositellaan välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksen muodostavat 31 EU/ETA/Schengen-maata ja Iso-Britannia.

Suomessa kehotetaan välttämään tarpeetonta matkustamista. Poikkeuksen muodostavat maat, joiden kohdalla hallitus on luopunut maahantulon rajoituksista. Nämä maat ovat tällä hetkellä: Vatikaani, Australia, Etelä-Korea, Japani, Ruanda, Singapore, Thaimaa, Uruguay ja Uusi-Seelanti.