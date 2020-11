Etiopian Abiy varoittaa lopullisesta iskusta Tigrayn kapinallisia vastaan – YK: Alueella puhkeaa täysimittainen humanitäärinen kriisi

YK: Alueella puhkeaa täysimittainen humanitäärinen kriisi.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed varoitti tiistaina, että sotatoimet pohjoista Tigrayn osavaltiota vastaan siirtyvät pian "lopulliseen" vaiheeseensa. Itä-Afrikan maiden johtajat ovat vedonneet pari viikkoa kestäneen verenvuodatuksen lopettamiseksi, mutta toiveet ovat kaikuneet Etiopiassa kuuroille korville.

– Kolmen päivän määräaika Tigrayn joukoille antautua kansallisille puolustusvoimille on kulunut loppuun, Abiy kirjoitti Facebookissa.

YK varoitti, että tilanne on kehittymässä täysimittaiseksi humanitääriseksi kriisiksi.

Etiopia teki viimeksi maanantaina ilmaiskuja Tigrayn pääkaupunki Mekeleen. Abiy, joka palkittiin viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnolla, ilmoitti sotatoimista marraskuun alussa ja sanoi niiden olevan vastatoimi osavaltion valtapuolueen joukkojen hyökkäykselle kahteen sotilasleiriin.

Taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä, ja noin 27 000 etiopialaista on paennut rajan yli Sudaniin. Pakolaisten määrän pelätään kasvavan yhä. Sudanin rajan yli pyrkii nyt päivittäin noin 4 000 ihmistä, sanoi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tiedottaja Babar Baloch.

Balochin mukaan Sudan ei ole kokenut yhtä suurta pakolaismäärää pariinkymmeneen vuoteen.

Tigrayn tilanteesta on vaikea saada tietoa, koska yhteydet osavaltioon on katkottu. YK arvioi, että osavaltion sisällä paenneiden ihmisten määrä on mittava. Tigrayn puolelle paenneiden eritrealaisten tilanne on myös erittäin huolestuttava, Baloch sanoi. Heitä arvioidaan olevan noin 100 000.

Tigrayn johto ei anna periksi

Etiopian joukot ovat sanoneet vallanneensa Tigrayn läntisen osan, jossa taistelut ovat olleet kovia. Viikonlopun aikana ne kertoivat ottaneensa haltuunsa Alamatan kaupungin, joka sijaitsee 180 kilometriä pääkaupungista Mekelestä etelään.

Tigrayn johtaja Debretsion Gebremichael vakuutti kuitenkin AFP:lle, että Tigrayn hallitus ja kansa jatkavat taistelujaan.

– Niin kauan kuin hyökkääjät ovat maillamme, taistelu jatkuu. He eivät voi vaientaa meitä sotatoimin, hän sanoi.

Itä-Afrikan Ugandan ja Kenian johtajat ovat vedonneet taistelujen lopettamiseksi. Abiyn hallitus on sanonut, ettei rauhanvälitystä voi olla, ennen kuin Tigrayn johtajat on riisuttu aseista ja tuotu oikeuteen.

Tigrayn valtapuolue, Tigrayn kansan vapautusrintama (TKVR) hallitsi Etiopian politiikkaa kolmen vuosikymmenen ajan ennen kuin Abiy nousi valtaan vuonna 2018. Eripura ja kapinahenki keskushallitusta vastaan on kasvanut.

Nobel-komitea sanoi lausunnossaan olevansa "erittäin huolissaan" tilanteesta. Komitea palkitsi Abiyn hänen työstään rauhan luomiseksi Etiopian ja naapurimaa Eritrean välille.