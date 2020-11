Joissakin Euroopan maissa tehohoidossa on nyt enemmän koronapotilaita kuin keväällä.

Koronavirusepidemian toinen aalto on joissakin Euroopan maissa pahempi kuin ensimmäinen. Kokonaisuutena Euroopassa ei olla yhtä vakavassa tilanteessa kuin keväällä, mutta tilanteet vaihtelevat.

Ainakin Tshekissä ja Belgiassa sairaalahoidossa on nyt enemmän ihmisiä kuin taudin ensimmäisen aallon aikana keväällä. Ranskassa ja Italiassa ollaan käyty lähellä kevään tasoja.

Vaihtelua on myös siinä, miten tautia yritetään hillitä.

Tshekissä palattiin lokakuun lopussa taas tiukempiin rajoituksiin. Ilmoittaessaan niistä lehdistötilaisuudessa pääministeri Andrej Babis pyysi anteeksi, Prague Business Journalin mukaan kokonaista viisi kertaa.

Tshekki on saanut kiitosta siitä, että ryhtyi keväällä varhaisessa vaiheessa laajaan sulkuun. Pääministerin mukaan maa kuitenkin sokaistui omasta menestyksestään.

Babis oli ehtinyt toistuvasti kieltää uuden sulun mahdollisuuden. Lokakuun tiedotustilaisuudessa hän joutui povaamaan, että ilman rajoituksia Tshekin terveydenhuoltojärjestelmä romahtaisi marraskuun 7. ja 11. päivän välillä.

Tshekin pääministeri Andrej Babis.­

Ravintolat ovat Tshekissä kiinni, eikä kotoa saa poistua kuin perustellusta syystä. Sellaisia ovat muun muassa töihin meno, välttämättömyystarvikkeiden ostaminen, lääkärillä käyminen ja viranomaisten kanssa asiointi.

Pienimmät koululaiset palaavat kouluun keskiviikosta lähtien ja käyttävät kasvomaskeja myös oppitunneilla.

Prahassa armeija on pystyttänyt messutilaan 500-paikkaisen kenttäsairaalan. Punainen risti kouluttaa vapaaehtoisia sairaaloiden avustaviin tehtäviin, jotta ammattilaiset voivat keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön.

Belgiassa tehohoidossa on huomattavasti enemmän potilaita kuin keväällä. Maassa palattiin marraskuun alkuun osittaiseen sulkuun.

– Palaamme tiukempiin rajoituksiin vain yhden päämäärän vuoksi: välttääksemme terveydenhuollon romahduksen, pääministeri Alexander De Croo sanoi.

Vain välttämättömät kaupat ovat auki, ja ravintolat voivat myydä takeaway-annoksia iltakymmeneen. Yli neljän hengen kokoontumisia ei sallita, ja maskeja on käytettävä kaikkialla.

Brysselissä oli perjantaina autiota.­

IS on jo aiemmin kertonut, että Liegen kaupungissa terveydenhoidon kapasiteetti on niin tiukoilla, että tartunnan saaneita mutta oireettomia lääkäreitä ja hoitajia on pyydetty jatkamaan töissä. Jatkotartuntojen estämiseksi he eivät hoida muita kuin koronapotilaita.

Myös Romaniassa on tehohoidon osalta lähestytty kevään lukuja ja palattu tiukempiin rajoituksiin. Koulut ovat etäopetuksessa ja kaupat menevät kiinni yhdeksältä illalla. Maskit ovat pakollisia julkisissa tiloissa sekä sisällä että ulkona.

Kymmenen koronapotilasta kuoli lauantaina traagisella tavalla Piatra Neamtin kaupungissa, kun koronapotilaita hoitavalla osastolla sairaalassa syttyi tulipalo. Lisäksi useita loukkaantui vakavasti.

Tulipalo syttyi sairaalan teho-osastolla.­

Isoista Euroopan maista Ranskassa sairaalahoidossa olevien määrät ovat käyneet kevään tasolla, mutta tehohoidossa potilaita on vähemmän kuin keväällä.

Uusien tartuntojen ja sairaalahoitoon otettujen määrät putosivat Ranskassa sen jälkeen, kun maassa palattiin laajoihin rajoituksiin lokakuun lopussa.

Maanantaina maan terveysministeri Olivier Véran kuitenkin tähdensi,ettei virusta ole vielä kukistettu.

Ravintolat ovat Ranskassa kiinni mutta koulut ja tehtaat auki. Kotoa saa sakon uhalla poistua vain perustellusta syystä, kuten mennäkseen töihin, välttämättömille ostoksille, lääkärille tai ulkoilemaan tunniksi kerrallaan.

Ranskan terveysministeri Olivier Véran oli maanantaina seuraamassa koronapotilaita kuljettavien lentokoneiden lähtöä Lyon-Bron lentokentältä.­

Ulkona olemisen syy pitää pystyä osoittamaan kirjallisella lomakkeella tai kännykkäsovelluksella.

Pohjois-Euroopassa Tanskassa ja Virossa on Suomen tavoin onnistuttu syksyllä pitämään tehohoidon määrät pieninä.

Tanskassa yli kymmenen hengen julkiset kokoontumiset on kielletty ja kasvomaskit ovat pakollisia kaikissa julkisissa tiloissa.

Sen jälkeen kun maan pohjoisosien minkkitarhoilta löytyi ihmisiin tarttuvaa koronavirusta, Tanskan hallitus kertoi tiukoista rajoituksista Pohjois-Jyllantiin.

Kuudessa Pohjois-Jyllannin kunnassa julkinen liikenne on ajettu osittain alas ja ravintolat voivat myydä ruokaa vain kotiin kuljetettavaksi. Vain pienimmät oppilaat jatkavat lähiopetuksessa.

Virossa otettiin viime viikolla käyttöön uusia rajoituksia.

Isot tapahtumat perutaan, mutta museot ja teatterit saavat olla auki. Julkisissa sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä on käytettävä maskia.

Ravintolassa samassa seurueessa voi olla korkeintaan kymmenen ihmistä.

