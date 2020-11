Valko-Venäjän sunnuntain mielen­osoitusten jäljiltä on otettu kiinni ainakin 700 ihmistä

Protestit ovat jatkuneet maassa jo kuukausien ajan.

Valko-Venäjällä on maan sisäministeriön mukaan otettu kiinni yli 700 ihmistä eilisten mielenosoitusten jäljiltä. Ihmisoikeusjärjestö Vjasnan luku on vielä suurempi: järjestön mukaan kiinni otettuja on ainakin 1 200.

Mielenosoitukset Valko-Venäjällä ovat jatkuneet jo kuukausia. Protestoijat vastustavat elokuussa vilpillisesti presidentinvaalien voittajaksi julistautunutta Aljaksandr Lukashenkaa.

Viime sunnuntain mielenosoituksissa aseistautunut poliisi hajotti väkijoukkoja kyynelkaasulla, tainnutuskranaateilla ja vesitykillä.