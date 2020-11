Ruotsissa koronavirustartuntojen määrä on kasvussa. Myös Suomessa koronavirustartunnat ovat lisääntyneet, joskin länsinaapuria maltillisemmin.

Ruotsissa on jouduttu turvautumaan koviin rajoituksiin koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Maanantaina maan hallitus ilmoitti, että yli kahdeksan ihmisen julkiset kokoontumiset aiotaan kieltää 24. marraskuuta alkaen.

Ruotsin heikentyneen koronatilanteen myötä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on muisteltu, mitä valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi epidemian kehityskulusta keväällä. Toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa, Ruotsissa ei suljettu yhteiskuntaa ja maan koronastrategia pohjautui lähinnä vapaaehtoisiin suosituksiin määräysten ja kieltojen sijaan.

Tegnell arvioi toukokuun alussa, että jopa nelisenkymmentä prosenttia Tukholman väestöstä olisi saanut immuniteetin virusta vastaan.

– Syksyllä tulee toinen aalto. Ruotsissa on korkea immuniteetti ja uusien tartuntojen määrä on todennäköisesti melko alhainen, Tegnell arvioi Financial Timesin haastattelussa.

– Mutta Suomessa on hyvin alhainen immuniteetti. Joutuuko Suomi sulkeutumaan jälleen kokonaan?

Tegnellin kommenteista on kirjoittanut esimerkiksi Oxfordin yliopiston tutkija Max Roser, jonka päivitys on puhuttanut Twitterissä.

Tuoreimmat tartuntaluvut paljastavat, ettei Tegnellin ennustus toteutunut.

Lokakuun lopusta lähtien tartunnat Ruotsissa ovat olleet kovassa nousussa. Uusien tartuntojen määrä on kasvanut myös Suomessa, joskin hitaammin kuin länsinaapurissa.

Lisäksi jo myöhemmin toukokuussa julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että Tukholman alueella vasta-aineita oli löydetty testatuista vain 7,3 prosentilla. Lokakuussa julkaistun brittitutkimuksen mukaan vasta-aineiden määrä vähenee nopeasti sen jälkeen, kun ihminen parantuu koronaviruksen aiheuttamasta taudista. Tutkijat arvioivat, ettei laumasuojaa koronavirusta vastaan voida saavuttaa sairastamalla. Tegnell tosin on kiistänyt, että laumasuojan tavoitteleminen olisi ollut Ruotsin koronastrategian tavoitteena.

Vajaa pari viikkoa sitten Tegnell myönsi Dagens Nyheterin haastattelussa, että myös arviot siitä, että virus leviäisi syksyllä tartuntaryppäissä laajan epidemian sijaan, olivat pielessä. Tegnellin mukaan ei ole syytä uskoa, etteikö koko maa kärsisi viruksesta.

– Kehitys on ollut erilaista kuin uskoimme. Kehitys muissa Euroopan maissa on mennyt tartuntojen laajemman ja yleisemmän leviämisen suuntaan verrattuna jopa kevääseen. Nyt Ruotsi seuraa tätä mallia. Se tulee vaikuttamaan todennäköisesti koko maahan enemmän tai vähemmän.

Tegnell oli kuitenkin optimistinen sen suhteen, että Ruotsi on paremmin varautunut koronaviruksen toiseen aaltoon kuin ensimmäiseen.

– Meillä on enemmän tietoa taudista ja paljon paremmin varustautunut terveydenhuolto ja vanhustenhoito, joka on varpaillaan aivan eri tavalla. Olemme myös saaneet huomattavasti useampia toimijoita alueille, mukaan lukien yksityisiä. Yhteiskunta tukee aivan eri tavalla tänä päivänä.

Tegnell myönsi kuitenkin olevansa huolissaan siitä, miten ruotsalaiset jaksavat koronakriisin jatkuessa ja, kestääkö terveydenhuolto. Asiantuntijan mukaan huolestuttavaa oli, ettei kaikkia halukkaita voida testata.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven totesi maanantaina tiedotustilaisuudessa, että Ruotsin koronatilanne synkkenee entisestään. Ruotsin hallitus ilmoitti maanantaina, että 24. marraskuuta alkaen yli kahdeksan hengen julkiset kokoontumiset eivät ole sallittuja.

– Tilanne maassamme on hyvin monimutkainen, mutta myös yksinkertainen: elämme koettelevia aikoja. Tilanne pahenee. Tee velvollisuutesi, ota vastuuta tartuntojen leviämisen estämiseksi, Löfven sanoi Aftonbladetin mukaan.