Boy Scouts of America on järkyttynyt hyväksikäytön laajuudesta.

Jo yli 82 000 ihmistä syyttää Yhdysvaltojen suurinta partiojärjestöä Boy Scouts of Americaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertovat yhdysvaltalaismediat. New York Times kertoo, että asian parissa lähes kahden vuosikymmenen ajan työskennellyt asianajaja Paul Mones on yllättynyt syytösten valtavasta määrästä mutta huomauttaa, että esiin on saattanut tulla vain murto-osa kaikesta hyväksikäytöstä.

Lehden mukaan syytöksiä esittäneet ovat iältään 8–93-vuotiaita. Suurin osa on miehiä, mutta joukossa on myös joitakuita naisia.

Boy Scouts of America sanoo NY Timesin mukaan olevansa järkyttynyt hyväksikäytön laajuudesta ja syvästi pahoillaan tapahtuneesta sekä aikovansa huolehtia korvauksista. Alkuvuodesta konkurssiin hakeutunut järjestö perusteli konkurssiaan tuolloin sillä, että näin se voi varmistaa seksuaalisesti hyväksikäytetyille vahingonkorvaukset.

Suomessa asiasta kertoi maanantaina Helsingin Sanomat.