Trumpin yllättäen vaalentunut hiustyyli on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump astui perjantaina median eteen ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Joe Biden oli julistettu vaalien voittajaksi noin viikkoa aikaisemmin.

Tiedotustilaisuuden aiheena oli koronapandemia ja pian markkinoille saapuva rokote. Suuren yleisön huomio kiinnittyi kuitenkin Trumpin hiuksiin, jotka vaikuttavat vaalien jälkeen vaalentuneen tai jopa harmaantuneen huomattavasti.

Twitterissä nokkelat käyttäjät ovat repineet Trumpin uudesta hiustyylistä huomattavan paljon huumoria. Sävyn on vihjattu muun muassa symboloivan hopeamitalia, joka perinteisesti jaetaan esimerkiksi urheilukisoissa toiselle sijalle yltäneelle kilpailijalle.

Jotkut vääräleukaiset kommentoijat puolestaan epäilevät Trumpin hiustenvärjääjän luovuttaneen, millä viitattaneen Trumpin sinnikkääseen yritykseen julistaa itsensä vaalien todelliseksi voittajaksi.

Trump ei ole vieläkään myöntänyt hävinneensä, vaikka Biden on saamassa taakseen valitsijamiesenemmistön luvuin 306–232.

Toiset sen sijaan epäilevät – huumorilla toki – Trumpin yrittävän muuntautua Joe Bidenin kaksoisolennoksi ja esiintyvän tämän tilalla virkaanastujaisseremoniassa 20. tammikuuta.

Trumpin muodonmuutosta on myös verrattu kulttisarja Twin Peaksin kohtaukseen, jossa Leland Palmerin (Ray Wise) hiukset muuttuvat yhdessä yössä ruskeista valkoisiksi tämän murhattua Jacques Renaultin (Walter Olkewicz).

Trumpin hiustyyli on saanut vuosien varrella paljon huomiota, ja se on ollut yksi hänen tunnetuimmista tavaramerkeistään. Se on ollut myös useiden erilaisten kohujen ja spekulaatioiden kohde.

Madame Tussauds -vahakabinetin pääveistäjä David Gardner kertoi vuonna 2017 Trumpin pöyheän hiustyylin aiheuttaneen haasteita Trumpia esittävän vahanuken valmistuksessa.

Vuonna 2018 toimittaja Michael Wolff väitti Trumpia käsittelevässä Fire and Fury -paljastuskirjassaan, että Trump on käynyt leikkauksessa, jossa häneltä poistettiin kalju kohta päälaelta. Wolffin mukaan erikoinen hiustyyli herättää hilpeyttä Trumpin omassa perheessä, etenkin tytär Ivanka Trumpissa.

Wolff kertoo kirjassa Ivankan selostavan usein kampauksen syntyä varsin yksityiskohtaisesti. Ivankan kerrotaan kuvailleen isällään olevan tarkka tekniikka kampauksen aikaansaamiseksi.

Trumpilla väitetään olevan leikkauksen jäljeltä silti päälaellaan kalju kohta, jota pöyhkeän hiustyylin on tarkoitus peitellä.

– Päälaki on täysin paljas, ja sitä ympäröi hiuspörrö. Hiukset asetellaan päälaelle ja kammataan taakse. Kampaus viimeistellään voimakkaalla hiuskiinteellä, Wolff kirjoittaa teoksessa.

– Hiusten väri, kuten Ivanka on kertonut, on Just for Men -hiusvärin aikaansaannosta. Mitä pidempään värin antaa olla, niin sen tummemmaksi se muuttuu. Malttamattomuus sai aikaan Trumpin oranssinkeltaisen hiusvärin, Wolff kirjoittaa teoksessa.