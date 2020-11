Pakkautuminen lavan eteen turvaväleistä välittämättä on herättänyt ihmetystä Ruotsissa asti.

Ruotsalaisen iltapäivälehti Aftonbladetin jutussa ihmetellään ihmisten käytöstä Tallink Siljan risteilyillä esiintyneen suomalaisyhtye Klamydian keikoilla.

Klamydia esiintyi tällä viikolla sekä Baltic Princessilla että M / S Victoria I:lla. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu keikoista kuvia, joista näkyy kuinka ihmiset ovat ahtautuneet tiivisti lavan etuosaan, eikä turvaväleistä ole tietoakaan.

Tallink Siljan viestintäpäällikkö Märta Njöd kommentoi Aftonbladetille, että Baltic Princessin konsertti oli tarkoitettu vain niille, joilla on istumapaikka. Hänen mukaansa viimeisen puolen tunnin aikana tanssilattialla oli liikaa ihmisiä.

Njödin mukaan suomalaisten risteilyalusten rajoitukset eivät ole yhtä tiukkoja kuin Ruotsissa.

– Tiedän, että Ruotsissa ei saa olla tanssilattialla. Mutta Suomessa ja Virossa se ei ole kiellettyä, Njöd sanoi Aftonbladetille.

Njödin mukaan rajoitukset voivat kuitenkin nyt muuttua. Hän kommentoi Ilta-Sanomille sunnuntaina, että Klamydian keikkojen jälkeen yhtiössä pohditaan, tulisiko sääntöjä tiukentaa. Asiaa on määrä käsitellä maanantaina.

– Meillä on tässä ollutkin vain neljä keikkaa: kaksi jotka olivat nyt ja kaksi jotka olisivat tulossa. Pohdimme, perummeko esiintymiset kokonaan vai teemmekö päätöksen, että tanssilattialle laitetaan esimerkiksi pöytiä ja tuoleja, Nöjd sanoo.

Ilta-Sanomat uutisoi lauantaina, kuinka Klamydian keikalta M/S Victoria I:lta otetuista kuvista ja videoista nousi närää sosiaalisessa mediassa.

Helsinkiläinen Sami Penttilä, 47, lähetti kuvia keikalta Facebookin laiva-aiheiseen ryhmään, jossa laivayhtiön vastuullisuus nousi puheeksi. Penttilän mukaan laivayhtiötä on turha asiasta osoitella. Hän kommentoi Ilta-Sanomille, että on jokaisen vastuulla itse huolehtia riittävistä turvaväleistä ja on jokaisen oma valinta meneekö väkipaljouden sekaan.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija taas kritisoi sitä, että laivayhtiö houkuttelee matkustajia mainostamalla karanteenivapaita risteilyitä ja järjestää yökerhokeikkoja, joissa turvavälit helposti unohtuvat. Lukija käytti esimerkkinä juuri Klamydian öistä keikkaa ja Penttilän siitä ottamia kuvia.

Tallink Siljan viestintäpäällikkö Nöjdin mukaan laivoille otetaan tällä hetkellä matkustajia 50 prosenttia maksimikapasiteetista. Matkustajien on ennen matkaa vakuutettava olevansa oireettomia. Keikkaristeilylle matkustajille jaetaan maskeja, käsidesiä on saatavilla eri puolilla laivaa, laivalla kuulutetaan jatkuvasti turvavälien merkityksestä ja yökerhoihin otetaan vain sen verran väkeä kuin on istumapaikkoja.