Viime perjantai oli maailmanlaajuisten tilastojen valossa koko pandemia-ajan synkin päivä.

Viime aikoina Euroopasta on kantautunut lukuisia uutisia, jotka kertovat maanosan koronatilanteen muuttuneen entistä huonompaan suuntaan.

Lukuisat Euroopan maat, viimeisimpänä Itävalta, ovat tiedottaneet uusista entistä rajummista rajoitustoimista, joilla epidemiaa pyritään hillitsemään.

Samanaikaisesti ympäri Eurooppaa on rikottu jatkuvalla syötöllä uusia ja entistä synkempiä ennätyksiä tautimäärissä ja kuolemantapauksissa. Perjantain on kerrottu olleen tilastojen valossa koko pandemia-ajan pahin päivä.

Puolassa tehtiin perjantaina ennätys päivittäisissä kuolinluvuissa. Koronavirukseen kuolleita rekisteröitiin 548 kappaletta lisää, mikä nosti Puolan kokonaiskuolemat yli 10 000:een.

Keväällä ensimmäisen aallon aikaan koronakuolemia kirjattiin päivittäin korkeimmillaankin vain joitain kymmeniä ja tapausmäärät olivat hyvin alhaisia, muutamia satoja päivässä. Tilanne lähti Puolassa jyrkkään nousuun lokakuussa, ja marraskuun alussa uusia tapauksia todettiin maassa jo yli 20 000:n päivävauhtia.

12.11. RANSKA: Helikopterilla Lyonista Strasbourgiin kuljetettua potilasta valmistellaan siirrettäväksi Strasbourgin yliopistollisen sairaalan osastolle.­

Puolan lisäksi karuja ennätyslukemia on raportoitu myös Venäjältä ja Ukrainasta. Venäjällä uusien tartuntojen määrä nousi 22 702:lla ja Ukrainassa puolestaan 12 524:llä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on todennut, ettei kevään kaltaisiin tiukkoihin rajoituksiin ole tarvetta. Putinin mukaan Venäjä on paremmin varautunut. Terveydenhuoltojärjestelmä on kuitenkin todella kovilla varsinkin syrjäisemmillä alueilla.

Ennätykset ovat paukkuneet myös monissa muissa maissa. Saksassa uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina 23 542 ja Britanniassa raportoitiin lauantaina 462 uutta kuolemaa.

11.11. SAKSA: Potilasta hoidetaan DRK Kliniken -sairaalassa Berliinissä.­

Uusia rajoituksia on otettu käyttöön ympäri Eurooppaa. Monissa maissa koronakuria ehdittiin jo höllentämään, kunnes pandemian toinen aalto pakotti monet maat ottamaan tiukat toimet käyttöön toistamiseen.

Saksassa kaikki ravintolat, pubit, baarit, diskot ja yökerhot sekä liikunta- ja kulttuuripaikat määrättiin sulkemaan ovensa. Lisäksi kasinot, pelihallit, vedonlyöntitoimistot, kauneudenhoito- ja tatuointistudiot ja bordellit suljettiin.

Ranska ryhtyi tiukentaviin toimiin jo lokakuun puolenvälin tienoilla, jolloin maahan julistettiin yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Tämä ei kuitenkaan riittänyt, joten presidentti Emmanuel Macron joutui paria viikkoa myöhemmin määräämään uusia yhä tiukempia rajoituksia.

11.11. KREIKKA: Covid-19-tautiin sairastuneita potilaita hoidetaan George Papanikolaou -sairaalan teho-osastolla Thessalonikissa.­

Rankassa on marraskuun loppuun mennessä voimassa ulkonaliikkumiskielto ja baarit, ravintolat ja suurin osa liikkeistä joutuivat sulkemaan ovensa. Koulut ovat kuitenkin keväisestä tilanteesta poiketen auki, mutta yliopistoilta edellytetään etäopetusta ja etätyötä suositellaan vahvasti kaikille, jotka sitä voivat tehdä.

Itävalta teki lauantaina samansuuntaisia päätöksiä Ranskan kanssa. Ne astuvat voimaan tiistaina ja ovat näillä näkymin käytössä 6. joulukuuta saakka. Itävallassa myös koulut siirtyvät kokonaan etäopetukseen alimpia luokka-asteita myöten, mutta päivähoito järjestetään välttämättömiltä osin.

13.11. ITALIA: Teho-osasto Maggiore di Lodi -sairaalassa.­

Myös Kreikassa rajoitustoimia kiristettiin hiljattain. Maan pääministeri Kyriakos Mitsotakis ilmoitti viime torstaina koko maan sulkeutuvan kolmeksi viikoksi. Mitsotakis sanoi olevansa pakotettu toimimaan viime päivinä kasvaneiden lukujen johdosta. Hänen mukaansa ilman rajoitustoimia terveydenhuollon paine kasvaisi kestämättömäksi.

11.11. KREIKKA: Suojavarustukseen pukeutunutta sairaalahenkilöstöä potilaan luona George Papanikolaou -sairaalassa.­

Italiassa määrättiin viime viikolla maanlaajuinen ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltayhdeksästä aamuviiteen. Italiassa ei kuitenkaan otettu käyttöön yhtä tiukkoja rajoituksia kuin esimerkiksi Ranskassa ja Itävallassa. Myös Italiassa tartunnat lähtivät lokakuussa rajuun nousuun ja maassa raportoitiin perjantaina uusia tartuntoja yli 40 000 kappaletta.