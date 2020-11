Itävalta on tähän asti noudattanut koronatoimissaan kevyempää linjaa, mutta ei ole onnistunut hillitsemään viruksen leviämistä.

Itävalta on ottamassa entistä rajummat keinot käyttöön koronavirusepidemian torjumiseksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Reutersin käsiinsä saamasta Itävallan hallituksen päätösluonnoksesta käy ilmi, että hallitus suunnittelee koko maan sulkemista tiistaista alkaen. Sulku kestäisi yli kaksi viikkoa ja päättyisi sunnuntaina 6. joulukuuta.

Tähän asti Itävalta on luottanut kevyempään linjaan koronarajoituksissaan. Voimassa on ollut ulkonaliikkumiskielto iltakahdeksan ja aamukuuden välillä, mutta kaikki kaupat ovat olleet auki. Kahviloiden, baarien ja ravintoloiden toiminta on rajoitettu take-away-myyntiin ja teatterit sekä museot ovat olleet suljettuina.

Tämä ei ole kuitenkaan onnistunut hillitsemään viruksen leviämistä. Perjantaina vajaan yhdeksän miljoonan asukkaan maassa todettiin lähes 10 000 uutta koronavirustartuntaa, mikä on liki yhdeksän kertaa suurempi määrä kuin epidemian ensimmäisen aallon ollessa pahimmillaan.

Uudet rajoitustoimet pitävät sisällään täydellisen ulkonaliikkumiskiellon, joka sallii ainoastaan kaupassa käynnin ja urheilun. Elintärkeät kaupat kuten ruokakaupat ja apteekit pysyvät auki, mutta kaikki muut liikkeet joutuvat sulkemaan ovensa. Myös palvelut kuten parturi-kampaamot pakotetaan pysymään kiinni.

Maan koulujärjestelmän ylemmät luokat (ikävuodet 10–17) ovat siirtyneet etäopetukseen jo aiemmin, mutta nyt myös alemmat luokat siirtyisivät käymään koulua kotoa käsin. Lasten päivähoito järjestetään välttämättömissä tapauksissa. Lisäksi kaikkien, joiden on mahdollista työskennellä etänä, tulisi tehdä niin.

Monet muut Euroopan maat ovat Itävallan tavoin joutuneet lähiaikoina tiukentamaan koronatoimiaan, kun tartuntamäärät ovat lisääntyneet moninkertaisesti. Muiden muassa Ranska, Saksa ja Kreikka ovat hiljattain ilmoittaneet rajuista tiukennuksista.