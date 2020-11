Vuoristo-Karabahin sodassa kuollut yli 2  300 sotilasta, Armenia sanoo

Osapuolet Armenia ja Azerbaidzhan solmivat tulitaukosopimuksen aiemmin tällä viikolla Venäjän välittämänä.

Kuusiviikkoisessa Vuoristo-Karabahin sodassa on Armenian mukaan kuollut huomattavasti enemmän ihmisiä kuin aiemmin on ollut tiedossa. Maan terveysministeriön tiedottajan mukaan konfliktin jäljiltä on tutkittu 2 317 kaatuneen sotilaan ruumiit.

Aiemmin uhriluvuksi on arvioitu noin 1 400.

Sopimus oli merkittävä voitto Azerbaidzhanille, joka saa pitää sodassa valtaamansa alueet. Niiden lisäksi myös alueita Vuoristo-Karabahin ulkopuolella siirtyy Armenialta Azerbaidzhanille.