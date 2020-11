Koronaviruksen uusi leviäminen on laittanut Venäjän terveydenhoitojärjestelmän koetukselle

Moskovassa varustetaso on parempi kuin muualla ja tilapäissairaalat ovat helpottaneet tilannetta.

Moskova on Venäjän synkkenevän koronavirustilanteen ytimessä, mutta toisaalta vauraassa pääkaupungissa on parhaat valmiudet hoitaa covid-19-potilaita.

Sen myöntää myös 62-vuotias koronaviruspotilas Aleksander Komarov, jota hoidetaan yhdessä Moskovaan perustetuista väliaikaisista sairaaloista.

– Olisin mieluummin täällä kuin missään muualla. Henkilökunta on mahtavaa, kuumetta poteva Komarov kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Moskovan metrossa työskentelevä Komarov on ollut viikon ajan hoidettavana messukeskuksessa Sokolnikin alueella Moskovan koillisosassa, jonne on perustettu 550 vuodepaikan väliaikainen sairaalaosasto. Vastaavanlaisia tilapäisiä sairaaloita on pystytetty Moskovaan yhteensä viisi. Niiden tarkoitus on helpottaa suurkaupungin terveydenhoitojärjestelmän painetta.

– Kannamme tämän taakan, jotta kaupungin sairaaloiden tilanne helpottaisi, kertoo 40-vuotias lääkäri Maksim Naumenko AFP:lle.

Sokolnikiin tuodaan joka päivä keskimäärin 80 uutta potilasta, ja keskuksen potilaskapasiteetti on pian täynnä.

Varustetaso tilapäissairaalassa on hyvä. 350 henkilökunnan jäsenellä on riittävästi suojavarusteita, röntgenkoneita ja liikuteltavia laboratorioita. Jokaisella potilaalla on ranteessaan QR-koodi, jonka avulla hoitajat ja lääkärit saavat nopeasti selville heidän sairaushistoriansa.

Kuolemantapausten todellinen määrä epäselvä

Venäjällä on kirjattu Johns Hopkins -yliopiston tilastojen mukaan viidenneksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa, yli 1,8 miljoonaa. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu noin 32 000.

Kuolemantapauksia on suhteessa tartuntoihin selvästi vähemmän kuin monissa muissa koronaviruksen pahoin runtelemissa maissa, mikä on herättänyt epäilyjä siitä, että Venäjän hallitus julkaisee kaunisteltuja tilastoja.

Maalis-syyskuussa kuoli 117 000 ihmistä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona keskimäärin, mikä viittaa siihen, että virus on tappanut selvästi enemmän ihmisiä kuin viralliset tilastot kertovat.

Länsi-Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen tavoin tartuntamäärät ovat lähteneet Venäjällä syksyllä uudestaan nopeaan kasvuun. Keväällä Venäjälläkin oli käytössä tiukkoja rajoituksia viruksen leviämisen estämiseksi, mutta nyt Venäjällä ei toistaiseksi ole haluttu lähteä samanlaisiin toimiin kuin esimerkiksi Espanjassa, Ranskassa ja Britanniassa.

Presidentti Vladimir Putin on sanonut, että kevään kaltaisiin toimiin ei ole tarvetta.

– Vaikka epidemiatilanne on vaikea, olemme paljon paremmin varautuneita, Putin sanoi lokakuun lopussa.

Paluu epäsuosittuihin rajoitustoimiin ei ole helppoa, sillä kesällä epidemiatilanteen helpottaessa venäläispoliitikot julistivat voittoa viruksesta.

Yksi syy venäläisten optimismiin ovat maassa kehityt kaksi rokotetta, joiden testit ovat loppusuoralla.

Siperiassa terveydenhoito kovilla

Moskova on kevään tavoin viruksen pahimmin koettelema alue, mutta virus on nyt levinnyt vahvemmin myös muualla maassa.

Kun keväällä yli puolet Venäjän tartunnoista todettiin pääkaupungissa, syksyllä siellä on kirjattu vain noin neljäsosasta maan tartunnoista.

Viime päivinä Venäjällä on todettu yli 20 000 tartuntaa päivää kohden. Kuolinluvut ovat parina viime päivänä ylittäneet 400:n, mikä on enemmän kuin yhtenäkään päivänä kevään aikana.

Moskovassa uusia tartuntoja on ollut päivittäin yli 6 000 ja Pietarissa toistatuhatta.

Karjalan tasavallassa tartuntoja on pandemian aikana todettu yhteensä reilut 9 000, mutta viime päivinä tartuntoja on tullut satoja päivässä.

Viruksen aiempaa kovempi leviäminen muualla maassa on laittanut terveydenhoitojärjestelmät koville ja korostanut alueellista epätasa-arvoa, sillä resurssit eivät siellä ole lähelläkään Moskovan ja Pietarin tasoa. Etenkin Siperiassa sairaanhoidon resurssit ovat monin paikoin loppuneet kesken.

Lokakuussa Siperiasta levisi kuvia siitä, kuinka ruumispusseja jouduttiin varastoimaan sairaalassa käytävälle ja huoneisiin, joita ei ole tarkoitettu ruumiiden säilyttämiseen.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema sairaanhoitaja Venäjän pohjoisosassa kertoi joutuvansa huolehtimaan yksin 30 koronapotilaasta. Hänellä oli kuitenkin käytössä vain yksi hengityssuojain päivää kohden.

Monet terveydenhoidon työntekijät ovat muuttaneet Moskovaan ja Pietariin, joissa sekä palkat että työskentelyolosuhteet ovat paremmat kuin muualla maassa. Esimerkiksi moskovalaisen Inozemtsevin sairaalan johtava lääkäri Aleksandr Mititshkin kertoi värvänneensä 300 työntekijää muualta Venäjältä.