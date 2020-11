Koronaepidemia iski Yhdysvaltain Salaiseen palveluun: Sairastuneiden täsmällinen määrä halutaan pitää salassa

Koronaepidemia kurittaa Yhdysvaltain Salaista palvelua.

Washington Post ja New York Times uutisoivat perjantaina, että lukuisat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia suojelevat Salaisen palvelun työntekijät ovat saaneet koronavirustartunnan.

Kaksi nimetöntä lähdettä Yhdysvaltain hallinnosta on vahvistanut asian myös uutistoimisto Reutersille. Nämä eivät kuitenkaan antaneet täsmällistä tietoa sairastuneiden lukumäärästä. Toisen lähteen mukaan sairastuneita on huomattava määrä. Lisäksi moni on asettautunut varotoimenpiteenä omaehtoiseen karanteeniin hiljattain puhjenneen epidemian vuoksi.

Salaisen palvelun keskeisimpiin tehtäviin kuuluu Yhdysvaltojen presidentin turvallisuudesta huolehtiminen.­

Tilanne vaikuttaa yli 130 Salaisen palvelun agenttiin, jotka ovat joko sairastuneet tai asettautuneet karanteeniin altistuttuaan koronavirukselle, Washington Post kertoo.

New York Times puolestaan raportoi, että tartunnan saaneita Salaisen palvelun työntekijöitä olisi ainakin 30, ja näiden lisäksi karanteeniin jääneitä olisi noin 60.

Salaisen Palvelun edustajat ovat kieltäytyneet henkilöiden yksityisyyden suojaan ja organisaation operaatioturvallisuuteen vedoten kommentoimasta sairastuneiden määrää.

Washington Postin mukaan Salaista palvelua kurittava koronaepidemia on ainakin osaksi seurausta Trumpin aktiivisesta vaalikampanjoinnista ennen marraskuun alussa järjestettyjä presidentinvaaleja. Tuolloin lehdistössä kiinnitettiin laajalti huomiota siihen, että useissa kampanjatilaisuuksissa kasvomaskien käyttö oli vähäistä ja turvavälit liki olemattomia.

Salaisen palvelun työntekijöitä Valkoisen talon katolla Washingtonissa.­

Vaalikampanjoinnin loppusuoralla myös presidentti Trumpilla todettiin koronavirustartunta, jonka vuoksi hän vietti muutamia päiviä sairaalahoidossa Walter Reidin sotilassairaalassa.

Samoihin aikoihin presidentti Trumpin sairastumisen kanssa myös hänen lähipiirissään todettiin useita koronatartuntoja.

Salaista palvelua koetteleva koronaepidemia ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan vastaavia on nähty jo aiemmin sekä kesä- että heinäkuussa.

Yhdysvaltain Salaisessa palvelussa työskentelee noin 7 000 henkilöä.