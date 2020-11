Kommentti: Yllättävä tilanne treeneissä pysäytti – eikö Yhdysvallat pysty enää kuuntelemaan edes samaa musiikkia?

Joe Biden on Yhdysvaltain 46. presidentti. Pystyykö hän yhdistämään jakautuneen kansakunnan, kysyy IS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Katsoin viime maanantaina, kun kuntonyrkkeilyvalmentaja piti yksityistuntia urheilukentällä New Jerseyssä. Mustaihoinen valmentaja kannusti valkoihoista kuntoilijaa. Treeniä rytmitti musiikki kannettavasta kaiuttimesta.

Sitten soittolistalta tuli vuoroon rap-kappale, jonka sanoissa viitattiin George Floydin kuolemaan ja rasismiin. Valmentaja kiirehti vaihtamaan kappaleen. Harjoitus jatkui.

Jäin miettimään valmentajan tekoa. Yhdysvallat oli edellisenä tiistaina äänestänyt Joe Bidenin seuraavaksi presidentikseen. Onko maa repivän vaalin jäljiltä niin jakautunut, että se ei pysty kuuntelemaan edes samaa musiikkia?

Vai oliko eleessä merkki paremmasta? Miksi korostaa eroja, jos voi keskittyä siihen, mikä yhdistää?

Yhdysvaltojen sanotaan usein olevan jakaantuneempi kuin koskaan. Se ei tietenkään ole totta. Maassa on käyty sisällissota. Toistasataa ihmistä kuoli vuosien 1967–68 mellakoissa.

Erittäin jakautunut Yhdysvallat kuitenkin on. Politiikasta on tullut identiteettikysymys. Ihmisen puoluekannan perusteella voi melko luotettavasti arvioida hänen suhtautumisensa vaikkapa rasismiin, aborttiin tai kasvomaskien tarpeellisuuteen.

Republikaaneilla ja demokraateilla on omat totuutensa ja omat uutislähteensä. On vaikea keskustella toisen kanssa, jos edes perusfaktoista ei ole yksimielisyyttä.

Onko koronavirus vaarallinen? Voiko ihminen estää ilmastonmuutoksen? Luovatko aseet turvaa? Pyörittävätkö johtavat poliitikot lapsikaupparinkiä?

Pennsylvania on osavaltio, jossa Yhdysvaltain kahtiajako konkretisoituu. Osavaltio ratkaisi vaalivoiton Bidenille. Hänen voittomarginaalinsa oli alle prosenttiyksikkö. Yhtä niukka oli Donald Trumpin voitto samassa osavaltiossa neljä vuotta sitten.

Pennsylvaniassa on kaksi suurkaupunkia, idän Philadelphia ja lännen Pittsburgh. Molempia ympäröivät suuret esikaupunkialueet. Niiden välissä on monia rakennemuutoksen läpikäyneitä entisiä teollisuuskaupunkeja sekä paljon maaseutua.

Vietin Pennsylvaniassa paljon aikaa vaalien alla. Yksi jakolinja oli selvästi nähtävissä: mitä harvempaa asutus on, sitä suuremmassa suosiossa on Trump. Yhdysvalloissa tämän havaitseminen on helppoa, sillä ihmiset osoittavat mieltymyksensä kannatuskylteillä.

Kaupunkien keskustoissa oli vain Bidenin kannatuskylttejä, maaseudulla ainoastaan Trumpin. Esikaupungeissa tilanne oli tasainen. Esimerkiksi Bidenin synnyinkaupungin Scrantonin liepeillä oli asuinalueita, joissa kirjaimellisesti joka toisella pihalla oli Bidenin, joka toisella Trumpin kyltti.

Muitakin kylttejä on. Jotkut osoittavat tukensa Black Lives Matter -liikkeelle, jotkut poliisille. Näitä kylttejä ei koskaan ole samalla pihalla. Turha on etsiä myöskään pihoja, joilla tuetaan sekä BLM-liikettä että Trumpia.

Väestötiheys heijastelee muita jakolinjoja: kaupungeissa on enemmän etnisiä vähemmistöjä, ja niiden väestö on maaseutua koulutetumpaa. Maaseudulla ollaan uskonnollisempia.

Koska jakolinjat Yhdysvalloissa ovat niin selvät, poliitikot käyvät vaaleissa taistelua niiden väliin jäävästä vähemmistöstä: niistä, jotka eivät identifioidu jyrkästi kumpaankaan puolueeseen, ja niistä, joita politiikka ei ylipäätään kiinnosta.

Trump onnistui 2016 herättämään joukon, joka oli pettynyt politiikkaan. Ei tarvitse keskustella kauan Trumpin äänestäjien kanssa kun kuulee, kuinka tärkeää heille on se, että Trump puhuu ja käyttäytyy eri tavalla kuin poliitikot. Paljon vähemmän merkitystä on sillä, miten Trump aikoo heidän ongelmansa ratkaista.

Ihmiset kerääntyvät osoittamaan mieltään Black Lives Matter -aukiolla Valkoisen talon edustalla Washingtonissa 9. marraskuuta.­

Trump vetoaa taitavasti ihmisten pelkoihin ja ennakkoluuloihin. Hänen kampanjatilaisuuksissaan on erikoinen tunnelma. Musiikki soi, väki on hyväntuulista ja ihmiset nauttivat samanhenkisen porukan seurasta.

Samaan aikaan läsnä on viha. Epävirallisissa myyntipisteissä myydään vaatteita, joissa pilkataan paikoin törkeästi ja alatyylisesti Trumpin poliittisia vastustajia. Trump itse panettelee demokraattipoliitikoita ja faktapohjaista mediaa. Hänen puheissaan vastapuolen tavoitteena on tuhota Amerikka.

Totuudella ei ole merkitystä. Mitä hurjempia väitteitä Trump esittää, sitä enemmän hänen kannattajansa hurraavat.

Trumpin noustua valtaan jotkut kommentaattorit odottivat, että hän hylkää kampanjatyylinsä ja hoitaa presidentinvirkaa perinteiseen tapaan. Kun niin ei käynyt, monet uskoivat kansan kyllästyvän hänen tyyliinsä.

Kaikkea vielä. Neljän vuoden aikana Trumpin suosio vain kasvoi. Hän sai näissä vaaleissa yli 9 miljoonaa ääntä enemmän kuin 2016. Yhdysvalloissa on yli 72 miljoonaa äänestäjää, jotka hyväksyvät Trumpin toimet presidenttinä.

Biden voitti vain siksi, että vieläkin useampi ei voi sietää Trumpia. Kun Bidenin äänestäjiltä kysyy perustelua heidän valinnalleen, suurin osa aloittaa vastauksensa puhumalla Trumpista.

Ei Yhdysvaltain suurkaupunkien kaduilla tanssittu vaalituloksen selvittyä viime lauantaina siksi, että 77-vuotias urapoliitikko nousi presidentiksi. Siellä tanssittiin, koska Trumpista päästiin eroon. Mukana oli paljon vahingoniloa.

Tanssit tosin saattoivat olla ennenaikaisia. Ei siksi, että Trump pystyisi vaalituloksen valituksillaan kääntämään, vaan siksi, että Trump tuskin poistuu näyttämöltä. Huhutaan jo, että hän pyrkii uudelleen presidentiksi 2024. Se tarkoittaa, että kansakuntaa jakava kuilu säilyy.

Olin jälleen Pennsylvaniassa, kun uutiskanavat julistivat Bidenin vaalien voittajaksi. Pennsylvanian pääkaupunkia Harrisburgia ympäröi maaseutu, jolla äänestettiin Trumpia. Sieltä oli saapunut osavaltion hallintokukkulalle sadoittain mielenosoittajia, jotka kutsuivat vaalia varkaudeksi ja petokseksi.

Kaksi leiriä kohtasi Harrisburgin keskustassa. Bidenin kannattajat tanssivat Pennsylvanian kongressitalon portailla. Portaiden juurella huusivat Trumpin kannattajat lippuineen. Ohi ajoi autoja, jotka tööttäilivät Bidenin voiton kunniaksi.

Daniel Coleman, 34, syöksyi kadulle kädet pystyssä.

– Me voitimme! hän huusi.

Coleman työskentelee Pennsylvanian demokraattisen puolueen lainopillisena neuvonantajana. Hän oli helpottunut siitä, että neljän vuoden myllerrys oli ohitse.

– Tuntuu siltä kuin olisimme poistaneet diktaattorin.

Daniel Coleman tuuletti Bidenin voittoa Harrisburgissa.­

Coleman ei kuitenkaan usko, että Yhdysvallat siirtyy Bidenin valinnan myötä auvoisiin aikoihin. Hän muistutti, että Yhdysvaltoja on sen historian aikana yhdistänyt vain ulkoinen uhka.

– Trumpismi ei ole Amerikassa uusi asia. Trump vain toi sen päivänvaloon. Hän antoi kannattajilleen jotain, jonka taakse asettua, jotain johon uskoa ja jotain, johon kuulua. Se sai heidät tuntemaan, että he eivät ole yksin, kun muu maa muuttuu progressiivisemmaksi, Coleman analysoi.

Colemanin mukaan Bidenin tärkein tehtävä on pysäyttää kahtiajako.

– Haavojen täydellinen parantaminen ei ole mahdollista, siitä on turha haaveilla. Mutta ei kannata myöskään sirotella suolaa haavoihin ja pahentaa asioita.

Onko mahdollista, että Amerikka voisi vielä löytää yhteisen sävelen tai edes yhteisen rytmin? Harrisburgiin kokoontuneilta Trumpin kannattajilta asiaa on turha tiedustella. He edustavat äärilaitaa, jonka on mahdoton myöntää Trumpin tappiota.

Soitan Ohioon. Puhelimeen vastaa pienen Lordstownin republikaaninen pormestari Arno Hill.

Lordstownia ympäröivä piirikunta äänesti ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin republikaanisen puolueen presidenttiehdokasta 2016. Trump lupasi palauttaa alueelta hävinneet teollisuuden työpaikat. Niin ei käynyt, mutta siitä huolimatta Trumpin voittomarginaali vain kasvoi näissä vaaleissa.

Arno Hill odottaa vielä vaalituloksen varmistumista Lordstownissa.­

Kysyn Hilliltä, miten alueen asukkaat ovat ottaneet vastaan Trumpin tappion.

– He eivät ole vielä sanoneet mitään. Odotamme, että vaalin tulokset on vahvistettu, Hill sanoo.

Hillin mukaan Trumpin tappio ei ole vielä varma. Hän toistaa Trumpin kampanjan väitteitä epäselvyyksistä, kuten Michiganin viallisista äänestyslaitteista. Väitteet on jo todettu perättömiksi.

– Mutta jos Joe Biden voittaa, ihmiset kyllä hyväksyvät tuloksen, Hill vakuuttaa.

Hill pelkää Bidenin korottavan veroja. Hän haaveilee kolmen viikon yleislakosta vastauksena mahdollisiin veronkorotuksiin. Hill ennustaa Bidenille vaikeaa virkakautta, sillä senaatti on jäämässä republikaanien hallintaan.

Kysyn, onko Bidenilla mitään keinoa yhdistää Amerikkaa.

– Luulen, että on, mutta en osaa sanoa, mikä se on.

Kaupungit ja maaseutu. Kehittyvät alueet ja taantuvat paikkakunnat. Valkoihoiset ja etniset vähemmistöt. Koulutetut ja kouluttamattomat. Miehet ja naiset.

Presidentinvaalit korostivat jälleen Yhdysvaltojen monia, ristikkäisiä jakolinjoja. On helppo ennustaa, että niistä puhutaan myös seuraavan neljän vuoden ajan.

Annan viimeiset videoraporttini vaaleista Valkoisen talon edessä Washingtonissa. Palaan kotiin junalla. Kun odotan taksia Newarkin Penn Stationin sivuovella, katson koditonta miestä, joka nukkuu takaraivo aseman portailla leväten. Vähän matkan päässä toinen mies taittelee pahvia yösijakseen.

Mietin, miten vaalitulos vaikuttaa heidän elämäänsä. En keksi vastausta.