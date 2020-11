Trumpin kampanjan käyttämä lakitoimisto vetäytyi Pennsylvania-jutusta – osa juristeista huolestui vakavista seurauksista

Lakiasiaintoimisto Porter Wright ilmoitti yllättäen, ettei enää edusta presidentti Trumpin kampanjaa Pennsylvanian vaalitulokseen liittyvässä jutussa.

Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin kampanjaa edustava lakifirma ei enää jatka Pennsylvanian osavaltion vaaleihin liittyvän jutun hoitamista. Asiasta uutisoi The New York Times.

Presidentinvaalit voittanut demokraattien Joe Biden sai osavaltiossa yli 50 000 ääntä enemmän kuin Trump. Trump on pyrkinyt kyseenalaistamaan vaalituloksen.

Asianajotoimisto Porter Wright Morris & Arthur jätti kanteen presidentti Trumpin kampanjan puolesta vasta tämän viikon maanantaina. Toimisto kuitenkin ilmoitti yllättäen, ettei aio enää hoitaa tapausta.

– Asianomistajat ja Porter Wright ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että asianomistajien etuja palvelee parhaiten se, että Porter Wright vetäytyy, lakitoimisto muotoili oikeuden asiakirjoissa NY Timesin mukaan.

Maanantaina lehti kertoi, että Trumpin kampanjan avustaminen Pennsylvaniassa on aiheuttanut lakifirmassa sisäisiä jännitteitä. Osa sen työntekijöistä koki, että yritys on mukana rapauttamassa luottamusta vaaleihin. Ainakin yksi sen juristeista on irtisanoutunut tapauksen vuoksi.

Porter Wright muistutti keskiviikkona julkaisemassaan lausunnossa edustaneensa aiemmissa vaaleihin liittyvissä oikeusjutuissa sekä demokraatteja, republikaaneja että riippumattomia kampanjoita. Lakitoimiston mukaan se on toisinaan otettava hoitaakseen myös kiistanalaisia tapauksia.

Porter Wright toteaa myös osaavansa näissä tapauksissa odottaa kritiikkiä ja kunnioittavansa jokaisen oikeutta ilmaista huolensa ja eriävän mielipiteensä.