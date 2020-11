Floridalainen Chris Nikic, 21, teki historiaa – suoritti Ironman-kisan ensimmäisenä Down-ihmisenä

Kolme vuotta sitten harjoittelun aloittaneen Chris Nikicin ensimmäinen treeni sisälsi vain yhden punnerruksen. Nyt hänelle on avautunut kokonaan uusi maailma.

Ironman-sarjan täysmatkan triathlonin läpäiseminen on kenelle tahansa urheilijalle valtava haaste, joka vaatii kovan kunnon ohella tiukkaa ja määrätietoista harjoittelua. Suorituksen läpäisemiseen vaaditaan 3,8 kilometriä uintia, 180 kilometriä pyöräilyä ja niiden päälle vielä kokonainen, reilun 42 kilometrin maratonjuoksu.

Floridassa lauantaina järjestetyn Ironman-kisan sankariksi nousi Chris Nikic, 21, joka teki historiaa läpäisemällä täysmatkan ensimmäisenä Down-ihmisenä. Samasta syystä hän sai nimensä myös Guinnessin ennätystenkirjaan.

Floridalainen Nikic suoritti matkan vajaassa 17 tunnissa ja ehti lopulta maaliviivan yli juuri ennen kisan päättymistä. Katsojat hurrasivat riehakkaasti, kun Nikic juoksi maaliviivan yli valmentajansa ja reitillä oppaanaan toimineen Dan Griebin kanssa.

Hänen saavutuksensa huomioitiin myös Ironmanin virallisella Twitter-tilillä.

– Olet murskannut raja-aitoja ja osoittanut epäilemättä, että mikä tahansa on mahdollista! twiitissä iloittiin.

Kromosomihäiriön aiheuttama Downin oireyhtymä saa ihmisessä aikaan muun muassa oppimisvaikeuksia sekä normaalia hitaampaa fyysistä kehitystä. Siihen kytkeytyy usein myös fyysisiä liitännäissairauksia kuten sydänvikoja.

Reutersin mukaan Nikic aloitti triathlonin harjoittelemisen kolme vuotta sitten käytyään läpi neljä korvaleikkausta. Niiden seurauksena liikunta oli jäänyt vähiin ja painoakin oli alkanut kertyä.

Hän otti aluksi tavoitteekseen kohentaa kuntoaan ”prosentilla päivässä”, ja ensimmäinen harjoitus sisälsi vain yhden ainoan punnerruksen. Nyt Nikic treenaa kuutena päivänä viikossa.

– Hän harjoittelee muiden kanssa, ja harjoitusprosessin aikana he ottivat hänet mukaan siihen, mitä he tekivät. He tajusivat, että tässähän on aika siisti kaveri, poikansa suorituksesta ylpeä isä Nik Nikic kertoi paikallislehti Panama City News Heraldille.

Kisan katsoja kannusti äänekkäästi Chris Nikiciä, kun tämä oli siirtymässä pyöräilyosuudelta maratonille.­

– He kutsuvat häntä illallisille, lounaille ja juhliin... Tämä projekti on antanut hänelle kokonaan uuden inkluusion maailman, isä kertoi.

Käsitteellä inkluusio tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa korostetaan kaikkien vammaisten oikeutta kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät eristettäisiin omiin järjestelmiinsä. Isän mukaan Ironmanin suorittaminen vie Nikiciä jälleen askeleen lähemmäs päämääränsä, joka on elää normaalina osana yhteiskuntaa.

Samalla Nikic antaa isänsä mukaan muiden vammaisten perheille esimerkin siitä, että mikään unelma tai päämäärä ei ole liian korkealla tavoiteltavaksi.

Ironman-kisan myötä seurannut julkisuus on tuonut Nikicille myös kymmeniätuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa. Instagram-seuraajilleen Nikic on kertonut keskittyvänsä jo seuraavaan tavoitteeseensa.

– Tavoite asetettu ja saavutettu. On aika asettaa uusi ja ISOMPI tavoite vuodelle 2021. Mikä tahansa se onkin, strategia on sama, 1% parempi joka päivä, Nikic kirjoitti.

Valmentaja ja Ironman-kisan veteraani Grieb puolestaan kertoi Nikicin avanneen hänen silmänsä kokonaan uudenlaiseen maailmaan.

– Elämäni parhaat 16 tuntia, 46 minuuttia ja 9 sekuntia! Grieb hehkutti Instagram-julkaisussaan.