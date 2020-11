Saksassa ikävä koronaennätys – 23 542 uutta tartuntaa vuorokaudessa

Vielä torstaina Saksassa oltiin toiveikkaita ja odotettiin tartuntojen kasvun hidastuvan.

Saksassa kirjattiin yhden vuorokauden aikana 23 542 uutta koronavirustartuntaa.

Perjantaina ilmoitettu luku on kaikkien aikojen suurin Robert Koch -instituutin eli RKI:n kirjaama tulos yhden vuorokauden aikana. RKI on Saksan kansallinen tartuntatautien asiantuntijalaitos.

Ikävä käänne yllätti Saksan

Süddeutsche Zeitung kertoo, että vielä torstaina RKI:n johtaja Lothar Wieler oli varovaisen optimistinen lehdistötilaisuudessa. Silloin uskottiin, että uusien tartuntojen kasvu hidastuisi. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että virus leviää hallitsemattomasti osissa Saksaa.

Saksan koronarajoituksia tiukennettiin marraskuun alussa, kun muun muassa ravintolat, elokuvateatterit ja uimahallit suljettiin. Liittokansleri Angela Merkelin on määrä neuvotella ensi maanantaina alueellisten johtajien kanssa rajoitusten jatkosta.

Tartuntoja on paljon Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa (lyhenteenä maan länsi- ja luoteisosassa. Nordrhein-Westfalenin pääkaupunki on Ruhrin alueen lähistöllä sijaitseva Düsseldorf. Kaupungissa on yli 500 000 asukasta.