Taifuuni Vamco on aiheuttanut ainakin 14 ihmisen kuoleman Filippiineillä

Vamco on aiheuttanut Filippiineille vuosikausien pahimmat tulvat, ja tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

Ainakin 14 ihmistä on kuollut Filippiineillä Vamco-taifuunin pyyhkäistyä saarivaltion yli, kertoivat viranomaiset perjantaina. Vamco on aiheuttanut Filippiineille vuosikausien pahimmat tulvat, ja tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Lisäksi 14 ihmistä on kateissa.

Monet filippiiniläiset olivat jättäneet huomioimatta viranomaisten evakuoimiskäskyn taifuunin alta, ja nopeasti noussut tulvavesi yllätti monet koteihinsa jääneet ihmiset.

Vamco on jo kolmas voimakas myrsky kolmen viikon aikana, joka on riehunut Filippiineillä. Saarivaltioon osuu keskimäärin 20 hirmumyrskyä joka vuosi.