Vuosia askarruttanut brittimysteeri alkaa vihdoin avautua: Kuuluisan 221B Baker Streetin omistajasta ilmeni tietoja

Miljoonaomistuksen jäljet johtavat Kazakstaniin.

Dariga Nazarbajeva on Kazakstanin pitkäaikaisen presidentin tytär.­

Isossa-Britanniassa on jo pitkään spekuloitu, kuka omistaa Lontoossa talon osoitteessa 221B Baker Street. Osoitteeseen kohdistunut mielenkiinto selittyy sillä, että Arthur Conan Doylen luoman fiktiivisen salapoliisietsivän, Sherlock Holmesin, on kerrottu asuneen juuri kyseisessä osoitteessa.

Tosiasiassa siihen aikaan kun Doyle kirjoitti Sherlock Holmes -salapoliisitarinat, 221 Baker Streetiä ei ollut edes olemassa, sillä katu oli lyhyempi ja osoitenumerot päättyivät sataan. Tämä ei ole kuitenkaan vähentänyt osoitteeseen 221B Baker Street kohdistunutta mielenkiintoa, eikä vähiten siksi, että ”Sherlock Holmesin kotitalon” omistajan henkilöllisyys on ollut jo vuosien ajan hämärän peitossa.

Tiistaina brittilehti Times tiesi lopulta kertoa, kuka talon osoitteessa 221B Baker Street on omistanut. Lehden mukaan talo on kuulunut Dariga Nazarbajevalle, 75, sekä hänen pojalleen Nurali Alijeville, 35, ainakin vuonna 2015. Kyseessä ovat Kazakstanin presidenttinä lähes kolme vuosikymmentä toimineen Nursultan Nasarbajevin tytär ja lapsenlapsi.

Asia selvisi lehden käsiinsä saamista vuodetuista sähköposteista. Niiden mukaan Nazarbajeva ja Alijev ovat omistaneet myös muita taloja ja maata osoitteiden 215 Baker Street ja 237 Baker Street välissä.

Nursultan Nasarbajev on edelleen aktiivisesti mukana maan politiikassa ja johtaa muun muassa kansallista turvallisuusneuvostoa sekä maata hallitsevaa puoluetta. Ex-presidentin roolia Kazakstanissa kuvaa hyvin se, että maan pääkaupungin nimi vaihdettiin taannoin Astanasta Nur-Sultaniksi.

Oopperalaulaja Dariga Nazarbajeva on toiminut aiemmin Kazakstanin varapääministerinä sekä senaatin puhemiehenä ja hänen on ounasteltu jonain päivänä nousevan maan presidentiksi. Talouslehti Forbes on taannoin arvioinut hänen omaisuutensa arvoksi yli 500 miljoonaa euroa.

Liikemiehenä uraa tehnyt Nurali Alijev puolestaan nimitettiin 19-vuotiaana Kazakstanin suurimman sokeritehtaan päälliköksi ja on sittemmin toiminut myös johtajana yhdessä Kazakstanin suurimmista pankeista. Forbes on arvioinut hänen omaisuutensa arvon lähes 200 miljoonaksi euroksi.

Times-lehden mukaan Baker Streetin kohutut kiinteistöt kuuluvat nykyisin yritykselle nimeltä Farmont Baker Street Limited, jonka puolestaan omistaa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimiva yritys.

Nazarbajevien sukua edustava lakifirma ei ole vastannut Times-lehden yhteydenottopyyntöön koskien sitä, onko suvulla vielä omistuksia Baker Streetillä, tai milloin ne mahdollisesti on myyty pois.