Ihmissalakuljettajien reittien vaihtuminen on tuonut Kanariansaarille tänä vuonna jo kymmenkertaisen määrän siirtolaisia edellisvuoteen verrattuna.

Koronapandemia on kurittanut Espanjan turismia kovalla kädellä, mutta Kanariansaarilla hotellinpitäjät kärvistelevät parhaillaan toisenlaisen ongelman keskellä. Keskiviikkona he vaativat Espanjan hallitukselta ja EU:lta toimia saarilla jälleen voimistuneen siirtolaiskriisin helpottamiseksi.

Hotellinpitäjät ilmoittivat Reutersin mukaan, ettei heillä ole enää enempää huoneita antaa kiikkerillä veneillä ja jopa kajakeilla saarille rantautuvien siirtolaisten majoittamiseen. Kanarialle on saapunut tämän vuoden kuluessa yli 15 400 ihmistä, jotka ovat taittaneet perille päästäkseen vähintään 100 kilometrin vaarallisen merimatkan Afrikasta.

Viime viikolla Espanjan rannikkovartiosto pelasti mereltä 129 siirtolaista.­

Lukema on noin kymmenkertainen edellisen vuoden määrään verrattuna. Pelkästään viime viikonlopun aikana Kanarialle rantautui ennätykselliset noin 2 200 siirtolaista, mikä sai myös aluejohtaja Ángel Víctor Torresin anomaan Espanjan hallitukselta ja EU:lta kiireellistä apua jo tiistaina.

– Laskutoimitusta ei ole vaikeaa tehdä. Saapujien virta ylittää suuresti vastaanottokapasiteetin. Heitä on sulautettu, levitetty ympäriinsä ja sijoitettu uudelleen, mutta saapujien virta on silti paljon suurempi kuin kykymme vastata siihen, Torres sanoi Guardianin mukaan.

Lähes 2 000 siirtolaista on majoitettu Gran Canarian saarelle Mogánin kaupunkiin kuuluvan Arguineguínin sataman kupeeseen syntyneeseen telttaleiriin, koska heille ei ole enää löydetty muita majapaikkoja. Loput ovat sijoitettuina saariston hotelleihin.

– Olemme osoittaneet runsaasti solidaarisuutta ja pyrkineet mieluummin auttamaan inhimillisellä tavalla välttääksemme sellaisia siirtolaisuusdraamoja kuin muilla Euroopan alueilla on nähty. Mutta nyt meidän on löydettävä muita ratkaisuja, Kanariansaarten hotelli- ja turismiyrittäjien yhdistyksen FEHT:in varapuheenjohtaja Tom Smulders kertoi keskiviikkona Reutersille.

Osa Arguineguínin leirin asukkaista nukkuu taivasalla, sillä telttapaikkoja ei riitä enää kaikille. Muutamalla heistä on todettu myös koronavirus.­

Smuldersin mukaan siirtolaisia Gran Canarialla parhaillaan majoittavat kymmenkunta turistikompleksia voivat jatkaa samalla linjalla vielä muutaman kuukauden ajan, mutta sen jälkeen hallituksen ja EU:n on keksittävä muita vaihtoehtoja, kuten armeijan kiinteistöt.

– Me emme voi luovuttaa enempää turismikomplekseja tähän tarkoitukseen. Saaristosta ei voi tulla koko Euroopan vastaanottokeskusta, Smulders sanoi.

Armeijaa ja sen tiloja toivoi apuun myös Mogánin pormestari Onalia Bueno. Hän kertoi uutistoimisto AP:n mukaan paikallisen tv-kanavan haastattelussa, että elokuussa satamaan väliaikaisesti perustettu hätäleiri oli tarkoitettu alun perin vain 400:lle ihmiselle.

Vauvaa kantanut siirtolaisnainen keskusteli poliisin kanssa Arguineguínin satamassa lokakuun lopulla.­

Nyt siitä on tullut hänen mukaansa pysyvä, koska hallitus on ollut haluton sijoittamaan siirtolaisia armeijan laitoksiin. Ja koska ihmisiä on leirissä nyt viisinkertainen määrä, sen olosuhteet ovat muuttuneet entistä karummiksi ja riski yleisen järjestyksen horjumisesta on kasvanut.

Pakolaisjärjestöt pelkäävät Al-Jazeeran mukaan Kanariansaarten tilanteen ryöpsähtävän vielä humanitääriseksi kriisiksi. Myös ne vaativat Espanjan hallitukselta nopeita toimia, jotta voitaisiin välttää vastaavat tilanteet kuin esimerkiksi Kreikassa on nähty.

Siirtolaisten määrän kasvu on muistuttanut monia Kanariansaarilla vuonna 2006 syntyneestä kriisistä, jonka yhteydessä Afrikan puolelta saapui alueelle noin 30 000 ihmistä.

– Se, mitä nyt näemme, on sietämätöntä. Meillä on ollut 14 vuotta aikaa ottaa opiksemme vuoden 2006 edellisestä siirtolaiskriisistä, mutta olemme epäonnistuneet, pakolaisten oikeuksia ajavan Entre Mares -järjestön edustaja Maria Greco kertoi Al-Jazeeralle.

Siirtolaismies lepäsi reilu viikko sitten Maspalomasin rannalla päästyään pitkän merimatkan päätteeksi Gran Canarian saarelle.­

Grecon mukaan EU:n raja- ja merivartioston Frontexin edustajat varoittivat Kanarialla marraskuussa 2018 järjestetyssä konferenssissa, että ihmissalakuljettajat olivat muuttaneet reittejään suuntautumaan saarille eteläisen Manner-Espanjan sijaan. Tietoon ei kuitenkaan reagoitu minkäänlaisilla toimilla.

Greco arveli, että Kanarian olosuhteet alkavat pian muistuttaa Kreikan ylikansoitettujen siirtolaisleirien tilannetta, ellei toimiin ryhdytä välittömästi.

– Näiltä ihmisiltä on kielletty heidän oikeutensa tavata asianajajia ja lehdistö on valittanut, ettei Punainen risti anna toimittajien puhua heidän kanssaan, Greco sanoi.

Espanjan hallituksen tiedottaja on kiistänyt kyseiset väitteet.

Espanjan pakolaisapukomission CEAR:in edustaja Txema Santana puolestaan kertoi, että ihmissalakuljettajien reitit vaihtuivat sen jälkeen, kun EU oli siirtolaisten tuloa hillitäkseen maksanut Marokolle lähes 400 miljoonan euron tuet muun muassa rajavalvonnan uudistamiseen.

Tämän jälkeen Marokko alkoi siirtää siirtolaisia pois pohjoisrannikoltaan, jolloin he suuntasivat maan länsirannikolle. Ihmisiä on kuitenkin saapunut Kanarialle muualtakin kuin Marokosta ja Mauritaniasta, jotka ovat lähimmät Afrikan mantereen valtiot.

Grecon mukaan veneitä on tullut myös yli 1 000 kilometrin päästä Senegalista ja Gambiasta ja jopa Afrikan mantereen toiselta puolelta Etelä-Sudanista ja Komoreilta.

Kuva Arguineguínin satamasta tiistailta.­

Kanarialle jälleen suuntautuva liikenne on aiheuttanut vastareaktioita paikallisissa asukkaissa. Kun koronakriisi on johtanut talouskriisiin, monelle kanarialaiselle on ollut vaikeaa sulattaa siirtolaisten majoittamista hotelleihin veronmaksajien rahoilla.

Tämä on puolestaan luonut hedelmällistä maaperää äärioikeistolaiselle Vox-puolueelle, joka on pyrkinyt hyötymään tilanteesta. Espanjan parlamentin kolmanneksi suurin puolue on kritisoinut sekä siirtolaisten päästämistä maahan että koronaviruksen vuoksi määrättyjä rajoituksia.

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson vieraili Kanariansaarilla viime perjantaina Espanjan sisäministerin Fernando Grande-Marlaskan kanssa.

– Kanariansaariin Atlantin reitin kautta kohdistuva, siirtolaismäärän suhteellisen kasvun aiheuttama paine on eurooppalainen haaste, jonka voittamiseen tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta, Johansson kertoi tuolloin lehdistötilaisuudessa.

Hän myös lupasi, että Arguineguínin telttaleirin asukkaille etsitään toiset majoituspaikat seuraavien viikkojen kuluessa.

Espanjan sisäministeri Fernando Grande-Marlaska (kesk.) vei EU:n sisäasioista vastaavan komissaarin Ylva Johanssonin (oik.) viime viikolla vierailulle kansalliskaartin koordinaatiokeskukseen Las Palmasissa.­

Kaikki Eurooppaan Kanariansaarten kautta pyrkivät eivät kuitenkaan pääse koskaan perille. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestön IOM:in mukaan ainakin 414:n ihmisen tiedetään kuolleen Atlantin reitillä tämän vuoden kuluessa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuonna 2019 menehtyneisiin verrattuna.

Esimerkiksi viime kuussa ainakin 140 siirtolaista hukkui, kun noin 200:aa ihmistä kantanut, Kanarialle matkalla ollut vene syttyi tuleen ja upposi Senegalin rannikon edustalla.