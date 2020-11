Lavrov ilmoitti pakotteista Saksalle ja Ranskalle – ”Venäjä ei voi sulkea pois Navalnyin myrkytystä Berliinissä”

Ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi Venäjän päättäneen ottaa käyttöön vastavuoroisia Navalnyi-pakotteita Saksan ja Ranskan johtoa vastaan.

Ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Venäjällä on syytä olettaa, että Aleksei Navalnyi saatettiin myrkyttää Saksassa.­

Venäjä ottaa käyttöön ”peilikuvamaisia” pakotteita sekä Saksaa että Ranskaa vastaan liittyen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytysjupakkaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi uutistoimisto Tassin mukaan, että vastapakotteet ovat jo valmiina, mutta niistä kerrotaan tarkemmin hieman myöhemmin.

– Vastaus (Euroopan unionin) pakotteisiin tulee ilman muuta. Koska Navalnyiin liittyvien pakotteiden veturina oli Saksa ja koska pakotteet koskettavat suoraan Venäjän presidentin hallintoa, meidän vastapakotteemme tulevat olemaan peilikuvamaisia, Lavrov sanoi torstaina venäläistoimittajille.

– Ne on jo hyväksytty ja me ilmoitamme niistä pian meidän saksalaisille ja ranskalaisille kollegoillemme. Pakotteet tulevat olemaan Saksan ja Ranskan johtajien hallintoa vastaan suunnattuja, Lavrov jatkoi.

Lavrovin mukaan Venäjä ei voi myöskään sulkea pois versiota, jonka mukaan Navalnyi saatettiin myrkyttää joko ambulanssilennolla Berliiniin tai Charité-sairaalan tiloissa.

– Meillä on syytä olettaa, että kaikki se mitä hänelle tapahtui liittyen taistelukemikaalien päätymiseen hänen elimistöönsä, saattoi tapahtua Saksassa tai lentokoneessa, johon hänet siirrettiin, Lavrov sanoi RT:n ja Fontankan mukaan.

Saksa ilmoitti syyskuussa, että se löysi Navalnyistä merkkejä hermomyrkyllä suoritetusta myrkytyksestä sen jälkeen, kun venäläinen oppositiojohtaja oli tuotu Omskista ambulanssilennolla hoitoon Berliiniin.

Myrkkylöydökset vahvistettiin sittemmin myös ranskalaisessa ja ruotsalaisessa laboratoriossa, jonka jälkeen Euroopan unioni teki lokakuussa päätöksen ottaa käyttöön pakotteita Venäjää vastaan.

EU:n kanta on, että Navanyi myrkytettiin kemiallisella aseella, jonka valmistuksesta, hallussapidosta ja käytöstä vastuu on Venäjän valtiolla.

Venäjän turvallisuuspalvelun eli FSB.n johtaja Aleksandr Bortnikov on yksi kuudesta henkilöstä, joille EU asetti pakotteita Aleksei Navalnyin myrkytyksen vuoksi.­

EU:n pakotteiden kohteeksi joutuivat Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lähellä olevat seuraavat virkamiehet ja poliitikot: presidentinhallinnon kotimaanpoliittisen osaston johtaja Andrei Jarin, presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirienko, presidentin Siperian-edustaja Sergei Menjailo, turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr Bortnikov, varapuolustusministeri Pavel Popov ja toinen varapuolustusministeri Aleksei Krivorutshko.

Lisäksi EU-pakotteita asetettiin Moskovassa pääpaikkaansa pitävälle Venäjän valtiolliselle orgaanisen kemian tutkimuslaitokselle, joka tunnetaan myös lyhenteellä Gosniiokht. Instituutin epäillään vastaavan Venäjän salaisesta kemiallisten aseiden ohjelmasta.

Lavrov ei perustellut torstaina, miksi Venäjä ottaa pakotteita käyttöön vain Saksaa ja Ranskaa vastaan eikä koko EU:ta vastaan.

Venäjä ei ole koskaan myöntänyt Navalnyin myrkytystä, koska Venäjän mukaan tästä otetuissa kokeissa ei paljastunut mitään myrkytykseen viittaavaa Venäjän maaperällä.

Venäjä väittää tulleensa sen sijaan lopputulokseen, jonka mukaan Navalnyilla oli epäsäännöllisestä ruokailusta ja haimatulehduksesta johtunut sairauskohtaus.

Vastikään Venäjän ulkomaantiedustelun johtaja Sergei Naryshkin vihjaili lisäksi, että Venäjällä on näyttöä siitä, että Nato-maat suunnittelivat jo vuosi sitten venäläisen oppositiojohtajan surmaamista tehdäkseen tästä ”pyhän uhrin”.

Vastikään ryhmä venäläisiä ja länsimaalaisia tutkivia toimittajia ja kansalaisaktivisteja julkaisi puolestaan oman tutkimuksensa, jossa selvitettiin Venäjän valtion salattua Novitshok-hermomyrkkyohjelmaa.

Selvityksen perusteella saatiin viitteitä siitä, että Navalnyille annettu myrkky oli todennäköisesti annosteltu Tomskissa niin kutsutun nanokapselin avulla ja siksi sen vaikutusaikaa pystyttiin viivyttämään ja myrkyn havaitsemista vaikeuttamaan.

Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Lavrov korosti torstaina, että Venäjä ei voi ymmärtää Berliinin päätöksiä, vaan perusteita ”vakavalle epäymmärrykselle” maiden välillä on olemassa.

Lavrovin mukaan Saksa on toiminut Venäjän vastaisia Navalnyi-pakotteita edistäessään ylimielisesti ja tavalla, jota ei voi hyväksyä.

– Me näemme, että Saksa on ottanut itselleen roolin Venäjä-suhteiden kiristäjänä. Se huolestuttaa meitä muun muassa siitä näkökulmasta, millainen rooli Saksalla on Euroopassa maailmanlaajuisesti katsoen, Lavrov sanoi.

