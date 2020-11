Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Mystinen valo ilmestyi iltahämärässä taivaalle – epäusko valtasi kotimatkalla olleen pariskunnan: ”Se leijuu Stonehengen yllä...”

Englantilainen pariskunta ajeli iltahämärässä kotia kohti. Yhtäkkiä he huomasivat taivaalla valoilmiön. Tash haukkoi henkeään, kun he tajusivat, että valo leijuu tuhansia vuosia vanhan Stonehenge-monumentin lähistöllä. Tony yritti keventää tunnelmaa laulamalla R.E.M.-yhtyeen kappaletta ”It’s the end of the world...”. Todisteeksi pari sai kuvattua videon.

