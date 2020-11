Enemmän tekijä kuin näkijä – tällainen poliitikko on Yhdys­valtain vara­presidentiksi nouseva Kamala Harris

Yhdysvaltojen tulevaan varapresidenttiin Kamala Harrisiin on suhtauduttu epäluuloisesti sekä oikeistossa että vasemmistossa. Mutta minkälaista politiikkaa hän oikein ajaa?

Kun Joe Biden julistettiin viime lauantaina Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajaksi, moni vaikutti sosiaalisen median perusteella olevan vielä enemmän innoissaan hänen varapresidentikseen nousevasta Kalifornian senaattorista Kamala Harrisista.

Inspiraatiota Harrisin menestys toi varsinkin naisille ja tytöille, joita hän nosti erityisesti esille voittopuheessaan. Monille amerikkalaisille siirtolaisperheestä lähtöisin olevan naisen nousu valtakunnan toiseksi merkittävimpään virkaan toi toivoa sekä uutta näkökulmaa aiemmin saavuttamattomana pidettyihin mahdollisuuksiin.

Harrisin puhe on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Väistyvän presidentin Donald Trumpin kampanja maalasi Harrisista kuvaa radikaalivasemmistolaisena, kun taas demokraattien puolelta häntä on kuvailtu maltilliseksi pragmaatikoksi ja keskitien kulkijaksi. Vasemmalla laidalla itseään reteästi ”Kalifornian ykköskytäksi” kutsuneeseen entiseen syyttäjään Harrisiin on suhtauduttu puolestaan epäluuloisesti.

Ilmoittautuessaan presidenttikisaan Harris ilmoitti taistelevansa ”oikeudenmukaisuuden, säädyllisyyden ja tasa-arvon puolesta”.­

Lainsäätäjien työtä seuraava GovTrack-sivusto rankkaa Harrisin kuitenkin keräämiensä tietojen perusteella poliittisesti kaikkein vasemmistolaisimmaksi senaattoriksi. Toisaalta joissakin asioissa, kuten esimerkiksi Israeliin liittyvissä asioissa Harrisia on pidetty huomattavasti oikeistolaisempana kuin Bideniä.

Syyttäjätausta on näkynyt Harrisin politiikassa aina. Poliittinen ura käynnistyi vuonna 2003, kun Harris valittiin San Franciscon piirisyyttäjäksi.

Kahdeksan vuotta myöhemmin Harris nimitettiin Kalifornian osavaltiosyyttäjäksi eli osavaltion korkeimpaan syyttäjänvirkaan ensimmäisenä mustana naisena. Syyttäjänä Harrisin linjana oli, että rikollisuuteen on mahdollista suhtautua tiukasti samaan aikaan kuin pyrkii korjaamaan rikosoikeudelliseen järjestelmään syvään juurtunutta epäoikeudenmukaisuutta.

Ennen uraa politiikassa Harris toimi Kalifornian ylimpänä syyttäjänä ja San Franciscon kaupungin piirisyyttäjänä. Kuva on hänen voitokkaan vaalikampanjansa avajaisista kesältä 2007.­

Tästä huolimatta Harris sai syyttäjänurallaan kritiikkiä siitä, että hän nosti harvoin syytteitä siviilejä tappaneita poliiseja vastaan. Toisaalta hän kieltäytyi vuonna 2004 hakemasta kuolemanrangaistusta sanfranciscolaisen poliisin surmaajalle, mikä myös nostatti kritiikkiä kansalaisten keskuudessa.

Senaatissa Harrisin syyttäjätausta näkyi tiukassa kuulustelutyylissä, jolla hän tenttasi Trumpin eri virkoihin valitsemia ehdokkaita, kuten ex-oikeusministeri Jeff Sessionsia sekä korkeimpaan oikeuteen tuomariksi ahdistelukohun jälkeen noussutta Brett Kavanaughia.

Kalifornian osavaltiosyyttäjänä ollessaan Harrisia kritisoitiin mediassa siitä, että hän ei ottanut riittävän voimakkaasti kantaa ristiriitaisia tunteita herättäviin kysymyksiin. Sama ongelma vaikutti seuraavan Harrisia myös hänen omassa kampanjassaan demokraattien esivaalin aikaan.

Sanomalehti New York Times kuvaili kesällä 2019 Harrisin olevan samaan aikaan vahvimmillaan sekä voimakas että pragmaattinen poliitikko, joka pystyi vetoamaan kansaan Iowassa asti sekä puhumaan yksityiskohtaisesti ajamistaan asioista kuten aseiden myynnin rajoittamisesta, reseptilääkkeiden hintojen alentamisesta sekä vuokralaisille suunnatuista vero­etuuksista.

– Mutta sitten on tämä toinen versio rouva Harrisista: se, joka on epävarma, kun puhutaan lakmustestiksi nousevista kysymyksistä – hypoteettisista tai intensiivisen ideologisista kysymyksistä, kuten pitäisikö yhden maksajan järjestelmän mitätöidä kaikki yksityiset vakuutukset tai pitäisikö tuomitulla terroristilla olla mahdollisuus äänestää vankilasta, artikkelissa kirjoitettiin tuolloin.

Maya Harris (oik.) oli mukana sisarensa Kamalan kampanjassa demokraattien esivaaleissa.­

Poliittisessa keskustelussa termillä lakmustesti tarkoitetaan asiaa, jolla voidaan osoittaa henkilön tai muun näkemysten pitävyys tai suunta. Harris itse kuvaili agendaansa ”realistiseksi valikoimaksi lupauksia, jotka auttaisivat tavallisia ihmisiä”.

– En yritä järjestellä yhteiskuntaa. Yritän vain pitää huolta asioista, jotka pitävät ihmisiä valveilla öisin, Harris kertoi.

Harris on myöntänyt, että hänellä on toisinaan vaikeuksia selittää auki näkemyksiään laajemmista kysymyksistä. Tämän on katsottu viittaavan osaltaan Harrisin rajoittuneeseen kiinnostukseen liian abstrakteina pitämiään kysymyksiä kohtaan.

Useat Harrisin tuntevat ovat sanoneet, että hän ei ole ideologian pohjalta toimiva poliitikko.

– Hän kääntää poliittiset keskustelut usein pois laajemmista näkökulmista todellisen elämän vaikutuksiin. Hänen tapansa lähestyä julkisia päätöksiä on melko kirjaimellinen, kuvaili Harrisin hallinnossa Kalifornian osavaltiosyyttäjäaikoina työskennellyt Daniel Suvor entistä esimiestään.

Lukion vuosikirjassa Harris osoitti erityisen kiitoksen äidilleen.­

Harris ehdotti esivaalikampanjansa aikana esimerkiksi yhtiöiden ohjaamista taloudellisilla sanktioilla tasa-arvoiseen palkanmaksuun sukupuolten välillä. Hänen talousagendaansa sisältyivät 3 000–4 000 miljardin dollarin menot, joista iso osa oli tarkoitus suunnata suoraan talousvaikeuksiin joutuneille ihmisille.

Satoja miljardeja olisi korvamerkitty tiettyihin tarkoituksiin, kuten julkisten koulujen opettajien palkankorotuksiin ja avustuksiin vähemmistöön kuuluville asunnonostajille. Vähemmistöjen omistamiin yrityksiin olisi kohdistettu 75 miljardin investoinnit.

Kokonaisvaltaiset, luovemmat visiot jäivät kuitenkin puuttumaan.

Sittemmin Yhdysvaltain politiikkaa ovat mullistaneet poliisin liiallisen voimankäytön sytyttämät laajat mielenosoitukset sekä maata edelleen koetteleva koronavirusepidemia. Ne ovat todennäköisesti vaikuttaneet myös Harrisin näkemyksiin.

Biden tai Harris eivät kumpikaan ole sanoneet ääneen kannattavansa liberaalien vaatimaa poliisin rahoituksen leikkaamista, mutta esille on noussut kiinnostus ainakin jonkinasteiseen poliisitoimen uudistamiseen. Siihen entisellä ”ykköskytällä” voisi kuvitella riittävän näkemystä.

Tammikuun lopulta alkaen Valkoisessa talossa harjoitetaan kuitenkin Joe Bidenin poliittista agendaa, eikä Harrisin. Tuleva varapresidentti jäi kampanjansa aikana monille mieleen erityisesti ärhäkästä kritiikistä Bideniä kohtaan.

Kamala Harris kuvattiin aviomiehensä Douglas Emhoffin kanssa Philadelphiassa vaalipäivän aattona.­

Tämä näkyi varsinkin tv-väittelyssä, jossa hän muistutti kilpakumppaniaan siitä, että tämä oli nuorena senaattorina vuonna 1975 vastustanut liittovaltion pakolliseksi tekemiä mustien koululaisten bussikyytejä, joilla pyrittiin torjumaan koulujen rotuerottelua. Bidenin kärkäs haastaminen esivaaleissa sai monet tämän tukijoukoissa epäilemään Harrisin soveltuvuutta varapresidentin tehtävään.

Biden itse ei sen sijaan menneitä muistellut, vaan perusteli Harrisin valintaa aisaparikseen kuvailemalla tätä henkilöksi, joka on parhaalla mahdollisella tavalla varustettu ”käymään taistoon” Trumpia vastaan. Se näyttää osoittautuneen nyt oikeaksi arvioksi.

Ideologisen jämäkkyyden puute saattoi olla ongelma esivaaleissa, mutta varapresidentiksi se voi tehdä Harrisista joidenkin arvioiden mukaan juuri sopivan henkilön. Rooli kun vaatii henkilökohtaisten näkemysten alistamista presidentin agendan alle.

Harris onkin painottanut tukevansa Bideniä kaksikon mahdollisista aiemmista erimielisyyksistä huolimatta. Harrisin odotetaan tuovan mukanaan muita syvempää tietämystä siitä, kuinka erilaiset poliittiset päätökset vaikuttavat esimerkiksi vähemmistöjen asemaan.

Presidentti Bidenin odotetaan delegoivan Harrisille merkittäviä tehtäviä. Hänen uskotaan myös antavan varapresidentilleen mahdollisuuden muokata politiikkaansa.

Lähteet: Politico, New York Times, CNN, Washington Post, Sacramento Bee