Kommentti: Trumpin viimeinen lahja – Kiina ja Venäjä ovat valmiina Bideniin

Presidentti Donald Trumpin lietsoma kaaos toimii Yhdysvaltain kilpailijoiden eduksi juuri kuten ennustettiin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Tappioitaan tunnustautumasta kieltäytyvän Donald Trumpin luoma kaaos Yhdysvalloissa on paras joululahja, jonka Kiinan Xi Jinping voi kuvitella saavansa.­

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia pidetään arvaamattomana miehenä. Yhdessä asiassa hän on kuitenkin nyt ollut arvattava. Trumpin vaalitappiosta on puolitoista viikkoa, mutta silti hän ei ole myöntänyt sitä. Trump on antamassa suurta ja odotettua lahjaa Yhdysvaltain kilpailijoille.

Trump on uhkaillut kanteilla ja oikeusjutuilla osavaltioita, joissa demokraattien Joe Bidenin voitto oli täpärä. Kauhuskenaarioissa hän tarrautuu valtaan vielä kovemmin keinoin.

Trump erotti puolustusministeri Mark Esperin, joka ei suostunut tuomaan armeijaa kaduille kesän levottomuuksien aikoihin. Muutamassa päivässä presidentti on muutenkin myllännyt puolustushallinnon.

Tärkeään asemaan on nostettu muun muassa prikaatinkenraali ja jännityskirjailija Anthony Tata. Tataa pidetään salaliittoteorioihin höyrähtäneenä fanaatikkona, joka uskoi presidentti Barack Obaman olevan”terroristipomo”.

Hurjimmissa spekulaatiossa Trump valmistautuu kaappaamaan vallan armeijan tuella. Tällainen yritys olisi äärimmäisen epätodennäköinen ja tuhoon tuomittu. Varsinainen armeija yrittää Yhdysvalloissa pysytellä tiukasti politiikan ulkopuolella. Sen ulkomailla palvelleet kenraalit tietävät vahingon, jonka Trump on maan maineelle ja eduille tehnyt.

Toisena selityksenä Trumpin toimille ehdotetaan viime hetken pisteiden keruuta. On mahdollista, että hän yrittää vetää viimeisillä viikoillaan Yhdysvaltain joukot Afganistanista. Näin hän voisi sanoa toteuttaneensa vaalilupauksiaan.

Tämä voisi syöstä Afganistanin kaaokseen ja palauttaa pikavauhtia valtaan julman Taleban-järjestön. Taleban on lupaillut amerikkalaisille, että ulkomaiset jihadistit eivät enää saisi turvapaikkoja maan vuoristoista. Talebanien lupauksien arvo voisi olla nopeasti nolla.

Kiina valmistautuu

Talebanin lisäksi Trumpin toimia seuraava silmä kovana Yhdysvaltain suuret kilpakumppanit Venäjä ja Kiina.

Venäjän kaikki odotukset Trumpin kaudelta eivät täyttyneet. Silti se on saanut paljon irti tämän tempoilevasta ulkopolitiikasta. Venäjä on siirtänyt etupiirinsä Libyaan saakka.

Presidentti Vladimir Putinin toimintamahdollisuuksia juuri nyt heikentää Venäjän paha koronaepidemia. Se saattaa vielä johtaa hänen pitkän kautensa pahimpaan kriisiin. Putinin lohtuna on, että Trumpin hallinnon jäljiltä tilanne Yhdysvalloissa on yhtä paha. Putin voi sanoa, että kaikkiallahan tämä on näin, hirveä tauti.

Kiinassa koronavirus on alun jälkeen pystytty pitämään hyvin kurissa. Maan talous on lähtenyt kasvuun. Siksi presidentti Xi Jinping on hyvissä asemissa hyödyntämään Yhdysvaltain heikkoutta.

Hongkongin lainsäädäntöneuvostosta puhdistettiin hankalimmat vastarinnan kiisket ja muu oppositio lähti protestina. Muutamassa kuukaudessa Xi on ottanut Kiinan kapinakaupungin rautaiseen otteeseen. Kiinan julmuudet uiguureja vastaan kertovat, mihin Xi on valmis.

Nyt Kiina pistää kuriin sisäisiä uhkiaan pikavauhtia. Länsi on herännyt sen kasvavaan voimaan. Kiina haluaa olla täydessä iskukyvyssä kamppailussa sen kanssa.

Trump uhosi Kiinaa vastaan, mutta hänen tullimuurinsa eivät Kiinaa pysäyttäneet. Presidentti Joe Bidenilla ei välttämättä ole sen kummempaa takataskussa.

Pitkä sekasorto

Donald Trump saattaa lähiviikkoina myöntyä siihen, että hänen lähtönsä Valkoisesta talosta on nyt vääjäämätön. Mutta arviot siitä, että Trump aikoo palata sinne neljän vuoden kuluttua lisääntyvät.

Ja jos ei isä-Donald palaisi, niin ehdolla voisi olla vaikkapa Donald jr. tai Ivanka Trump. Jos Trumpin suku pitää otteensa republikaanipuolueessa, Yhdysvaltain neljä seuraavaa vuotta ovat repivää showta. Toki joku kilpaileva populisti voi napata vihan soihdun Trumpeilta ja aloittaa oman marssin kohti valtaa.

Joe Bidenin tarmo menee taisteluun republikaanista raivoa vastaan. Hän ei juuri ehdi ulkopolitiikkaan paneutua. Tämä olisi valtava jatkolahja Yhdysvaltain kilpailijoille.

Xi voi odottaa rauhassa ikuista joulua.