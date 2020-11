The New Yorker antoi potkut videoneuvottelun aikana masturboineelle tähtitoimittajalleen

Toimittaja Jeffrey Toobin hyllytettiin jo lokakuussa tehtävistään asian selvittämisen ajaksi.

Toimittaja Jeffrey Toobin ei enää työskentele The New Yorkerin palveluksessa. CNN ei ole toistaiseksi tiedottanut hänen jatkostaan kanavan lähetyksissä.­

Maineikas aikakauslehti The New Yorker on erottanut 27 vuotta palveluksessaan olleen tähtitoimittajan Jeffrey Toobinin, 60. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC, CNN sekä New York Times.

Toobin hyllytettiin tehtävistään reilut kolme viikkoa sitten, kun hän jäi kiinni masturboimisesta lehden sekä WNYC-radiokanavan yhteisessä etäpalaverissa. Tuolloin hän pyysi anteeksi, kertoi tehneensä ”nolottavan virheen” sekä selitti tekoaan sillä, ettei ollut tiennyt kameransa olevan päällä.

Toobin kertoi potkuistaan myös itse Twitterissä keskiviikkona.

– Tulen aina rakastamaan lehteä ja kaipaamaan kollegoitani. Odotan heidän töidensä lukemista, Toobin kirjoitti uutisen yhteydessä.

Lehtitietojen mukaan The New Yorkerin omistavan Condé Nast -kustannusyhtiön henkilöstöpäällikkö Stan Duncan tiedotti asiasta yhtiön työntekijöille lähetetyllä sähköpostilla.

– Kirjoitan teille ilmoittaakseni, että olemme saaneet valmiiksi Jeffrey Toobinia koskevan selvityksen. Sen tuloksena hän ei ole enää yhtiömme palveluksessa, Duncan kirjoitti sähköpostissa.

– Haluan vakuuttaa kaikille, että otamme työpaikan asiat vakavasti. Olemme sitoutuneet pitämään yllä ympäristöä, jossa jokainen voi tuntea olevansa kunnioitettu ja jossa pidetään yllä käytökselle asetettuja normeja, henkilöstöpäällikkö jatkoi.

Jeffrey Toobin, 60, kuvattiin huhtikuussa 2016 Los Angelesissa.­

Toobin tunnetaan myös uutiskanava CNN:n lähetyksissään pitkään käyttämänä lakiasiantuntijana sekä kirjailijana. 1980-luvulla hän työskenteli Yhdysvaltain oikeusministeriössä neuvonantajana.

CNN ei ole toistaiseksi tiedottanut Toobinin jatkosta kanavan lähetyksissä. Toobinin hyllytyksen aikaan lokakuussa kanavan tiedottaja kertoi tämän ”pyytäneen hieman vapaata” ja myös saaneen sitä.