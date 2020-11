Siperiasta löytynyt vaaleanpunainen timantti huutokaupattiin 22 miljoonalla eurolla

Harvinainen jalokivi ei ehtinyt kauan huutokaupassa vanhentua.

Siperiasta löydetty vaaleanpunainen 14,83 karaatin timantti huutokaupattiin noin 22 miljoonan euron hintaan keskiviikkona Sveitsissä.

Online-huutokauppa harvinaisesta jalokivestä kesti vain muutamia minuutteja. Ostajan henkilöllisyys jäi kuitenkin anonyymiksi.

Timantti on saanut nimen The Spirit of the Rose, Ruusun henki.

Keskiviikkona myyty jalokivi oli hiottu Siperiasta vuonna 2017 löytyneestä timantista, jota pidetään suurimpana tähän mennessä löytyneenä vaaleanpunaisena timanttina. Hiomistyö kesti kokonaisuudessaan noin vuoden.

Vaaleanpunaiset timantit ovat äärimmäisen harvinaisia, ja ne ovat viime vuosina olleet huutokaupatuista timanteista kalleimpia.