Lain voimaantulo on viivästynyt.

Tiukennus aborttilainsäädäntöön on aiheuttanut laajoja mielenosoituksia Puolassa.­

Aborttilainsäädännön tiukennus on ajanut Puolassa entistä useampia naisia hakemaan aborttia ulkomailta, vaikka lokakuussa läpi mennyt lakimuutos ei ole vielä edes tullut voimaan. Aborttiasioissa auttavissa järjestöissä on havaittu, että puolalaisnaisten yhteydenotot ovat jopa kolminkertaistuneen.

Puolan aborttilaki on ollut jo ennestään Euroopan tiukimpia. Muutoksen myötä abortin voisi saada laillisesti vain, jos raskaus on alkanut raiskauksesta tai insestistä tai jos raskaana olevan naisen henki on vaarassa. Sikiön syntymäviat eivät olisi enää laillinen syy aborttiin.

Aborttilain tiukennus on nostattanut Puolassa laajoja protesteja, ja lain voimaantulo on viivästynyt.

Aktivistien mukaan lääkärit ovat Puolassa entistä haluttomampia tekemään sellaisiakaan abortteja, jotka toistaiseksi ovat sallittuja sen varalta, että ne katsottaisiinkin laittomiksi.

38 miljoonan asukkaan Puolassa tehdään virallisten tilastojen mukaan alle 2 000 laillista aborttia vuodessa. Järjestöjen arvioiden mukaan 200 000 puolalaisnaista tekee vuosittain abortin laittomasti tai ulkomailla.