Koronapandemian toinen aalto etenee Venäjällä vauhdilla. Kun sairaalat alkavat olla ääriään myöten täynnä, jäähalleista on tehty uusia kenttäsairaaloita koronapotilaille.

Tiistaina Venäjällä todettiin 21 000 uutta koronatartuntaa. Kremlin on kuvaillut maan tartuntatilannetta ”huolestuttavaksi” ja myöntänyt, että osa terveydenhuollon yksiköistä on ”hieman ylikuormittuneita”.

Kun sairaalat täyttyvät, jäähalleja on alettu muuttaa valtaviksi kenttäsairaaloiksi Moskovassa, raportoi BBC. Yksi uusista kenttäsairaaloista on pystytetty Moskovan ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevaan Krylatskojen jäähalliin. BBC:n mukaan kenttäsairaala on varustettu uusimalla digiteknologialla ja potilaat katselevat hallin isoilta näytöiltä neuvostoliittolaisia klassikkofilmejä ja Mr Bean -elokuvia.

– Joka päivä otamme sisään noin 40–50 uutta potilasta, mutta kotiutamme saman verran, johtajalääkäri Andrei Shkoda sanoo BBC:lle.

Krylatskojen luisteluareena on täyttynyt Covid-potilaiden sairaalasängyistä.­

Krylatskojen kenttäsairaala rakennettiin kuukaudessa koronavirusepidemian ensimmäisen aallon aikana. Se otettiin käyttöön kuitenkin vasta tänä syksynä. Tällä hetkellä noin kolmasosa sairaalan 1 347 petipaikasta on täynnä.

Vaikka Moskovan kenttäsairaaloissa on vielä vapaata tilaa, monet Venäjän syrjäisempien seutujen sairaalat ovat ääriään myöten täynnä. Tilanne on sama useilla ruumishuoneilla.

Krylatskojen kenttäsairaalassa noin kolmasosa sairaalapaikoista on täynnä.­

Uusien tapausten määrä on kuitenkin suurin Moskovassa ja jonot ilmaisiin koronatesteihin ovat pitkiä. Uudet kenttäsairaalat ovat saaneet työvoimaa Moskovan ulkopuolelta ja niiden rooli on kriittinen maan taistelussa pandemiaa vastaan. Ne mahdollistavat sen, että muiden sairauksien hoitoa voidaan jatkaa tavallisissa sairaaloissa.

Johtajalääkärin mukaan syksyn covid-potilaat ovat olleet nuorempia ja sairaampia kuin keväällä, sillä he ovat yrittäneet hoitaa itseään pitkään kotona.

– Keväällä kaikki olivat peloissaan, joten he hakivat apua nopeammin. Uusi aalto johtuu todennäköisesti siitä, että ihmiset eivät enää noudattaneet varotoimenpiteitä, Shkoda sanoo BBC:lle.

Krylatskojen jäähalli muutettiin koronapotilaiden kenttäsairaalaksi kuukaudessa keväällä. Se otettiin käyttöön kuitenkin vasta syksyn toisen aallon aikana.­

Venäjä yrittää nyt viimeiseen asti välttää yhteiskunnan laajoja sulkutoimia. Hallinto pistää toiveensa koronarokotteen varaan. Vapaaehtoiset testaavat parhaillaan maan omaa Sputnik V -rokotetta. Moscow Times -lehden kyselyn mukaan suuri osa kansasta suhtautuu entistä epäilevämmin kotimaiseen koronarokotteeseen.

Pahentuneen tilanteen vuoksi Venäjälläkin on määrätty uusia rajoituksia: kasvomaskit on määrätty pakollisiksi julkisilla paikoilla sakon uhalla. Moskovan pormestari on määrännyt hiljattain, että baarien ja ravintoloiden täytyy sulkea viimeistään kello 23. Pääkaupungissa korkeakouluopiskelijat ovat siirtyneet etäopetukseen. Lisäksi kulttuuri- ja urheilutapahtumat on vähennetty minimiin seuraavien kahden kuukauden ajaksi.