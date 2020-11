Sää lämpenee lännessä – sateita tulee vedestä lumeen

Varsinkin maan länsiosaan virtaa etelästä vähän lämpimämpää ilmaa. Etelässä sataa paikoin vettä, pohjoisessa paikoin lunta.

Iltapäivällä paikalliset sateet ovat liikkeellä itään, lännessä on iltaa kohti poutaisempaa. Kainuun tienoilla on paikallisia lumisateita edelleen liikkeellä kohti kaakkoa. Valtaosassa Lappia on pilvistä mutta enimmäkseen poutaa. Aivan pohjoisessa on selkeää ja siksi muuta Lappia kylmempää.

Etelässä ja lännessä on useita lämpöasteita, lounaisrannikolla seitsemisen astetta. Jyväskylässä lämpöä on iltapäivällä asteen pari verran.

Itä-Suomen pohjoisosassa ollaan iltapäivästä alkaen nollan tuntumassa. Pakkasta on Kainuun itäosasta suureen osaan Lappia.

Yöllä etelässä ja idässä tulee vielä vähäisiä sateita. Paikoin pilvipeite rakoilee. Torstaina päivällä vähäisiä, lähinnä tihkusateita tulee siellä täällä. Etenkin Lapissa sateet ovat jäätäviä.

Perjantaina pilvipeite rakoilee etenkin etelässä ja idässä aiempia päiviä enemmän. Hyvin vähäisten vesisateiden mahdollisuus on suurin maan läntisimmässä osassa sekä pohjoisessa. Käsivarren Lapissa on jäätävän tihkusateen mahdollisuus.

Euroopassa torstaina korkeapaineenalue oikeastaan ulottuu Itä-Euroopasta Espanjaan, mutta siinä on välissä epävakaisuutta Keski-Italiassa ja Kroatian tienoilla. Alankomaissa ja läntisessä Saksassa on sateita, jotka liikkuvat itään.