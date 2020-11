NYT otti yhteyttä vaaliviranomaisiin jokaisessa osavaltiossa – kukaan ei havainnut laajamittaista vilppiä

Joe Biden kutsui Trumpin häviön kieltämistä noloksi.

Yhdysvalloissa viranomaiset ympäri maata kertovat, että presidentinvaaleissa ei ole havaittu vilppiä, kertoo New York Times.

Lehti kertoo soittaneensa jokaisen osavaltion vaaleista vastaaville virkamiehille, jotka edustavat niin republikaaneja kuin demokraatteja. Kukaan heistä ei ollut havainnut laajamittaista vilppiä vaaleissa.

New York Times tavoitti suoraan virkamiehiä 45 eri osavaltiosta, ja loppujen osalta se haastatteli muita virkailijoita tai käytti heidän aiemmin antamiaan lausuntoja vaaleista.

Joissain osavaltioissa oli ilmennyt pieniä ongelmia, jotka ovat yleisiä joka vaaleissa. Näitä olivat esimerkiksi muutamat tapaukset, jossa ihminen on äänestänyt kahdesti. Nämä ovat tiedossa, ja virkailijat ovat jo alkaneet selvittää niitä.

Väistyvä presidentti Donald Trump on kiistänyt viime viikon presidentinvaalien tuloksen ja kutsunut vaaleja vilpilliseksi. Hän on tällä viikolla jakanut Twitterissä useita tviittejä aiheesta. Riippumattomia todisteita laajasta vilpistä ei ole ilmennyt.

Luottamus jakautunut puolueittain

Trumpin vihjailulla näkyy olevan vaikutuksia, koska luottamus vaaleihin näyttää jakautuvan vahvasti puoluekannan mukaan.

Demokraatteja kannattavien luottamus vaalijärjestelmään on noussut presidentinvaalien jälkeen, republikaanien taas laskenut, kertoo Politico-lehden tuore kysely.

Kyselyyn vastanneista republikaaneista 70 prosenttia ei usko vaalien olleet reilut ja vapaat, kun ennen vaaleja lukema oli 35 prosenttia. Demokraateilla lukemat olivat lähes päinvastaiset: vaalien rehellisyyteen uskoi 90 prosenttia, kun lukema oli 52 prosenttia ennen vaaleja.

Uutistoimisto Reutersin kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia yhdysvaltalaisista tunnustaa kuitenkin demokraattien JoeBidenin voittaneen vaalit. Kyselyn mukaan myös yli puolet republikaaneista ajattelee näin.

Postityöntekijä myönsi keksineensä vaalivilppiväitteitä

Ainakin osa vilppiväitteistä on myös paljastunut keksityiksi. Yhdysvalloissa Pennsylvanian osavaltion postityöntekijä on perunut väitteensä vaalivilpistä, kertoo muun muassa Washington Post.

Republikaanit ovat käyttäneet miehen väitteitä todisteena siitä, että presidentinvaaleissa olisi tapahtunut laajaa vilppiä. Väitteitä on lainannut muun muassa republikaanisenaattoriLindsey Graham oikeusministeriölle lähettämässään kirjeessä, jossa hän oli vaatinut tutkintaa väitteistä.

Työntekijä väitti, että postin johtoon kuuluva henkilö olisi määrännyt virkailijoita aikaistamaan äänestyspäivän jälkeen saapuneiden äänestyslippujen päivämäärää, jotta ne voitaisiin hyväksyä laskennassa.

Työntekijä kuitenkin myönsi tapausta selvittäneille viranomaisille, että näin ei ollut oikeasti tapahtunut.

Biden: Tappion kieltäminen on noloa

Biden sanoi tiistaina lehdistölle odottavansa innolla keskustelua Trumpin kanssa. Toimittajille kotikaupungissaan Wilmingtonissa puhuneen Bidenin mukaan on noloa, ettei Trump ole suostunut myöntämään tappiotaan.

– Mitenhän voisin sanoa tämän tahdikkaasti, hän pohti.

– Ajattelen, ettei se (tappion kieltäminen) ole eduksi presidentin jättämälle perinnölle.

Biden keskusteli tiistaina myös useiden ulkovaltojen johtajien kanssa puhelimessa. Puhelimen päässä ovat olleet muiden muassa Kanadan pääministeri JustinTrudeau, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Britannian pääministeri Boris Johnson.

– Kerron heille, että Yhdysvallat on palannut. Olemme taas mukana pelissä. Kyse ei ole vain Yhdysvalloista, Biden sanoi painottaen ilmeisesti todennäköisesti muuttuvaa lähestymistapaa ulkopolitiikkaan.

CNN: Melania Trump ei ole kutsunut Jill Bidenia teelle perinteiden mukaisesti

Biden voitti Trumpin viime viikolla järjestetyissä presidentinvaaleissa. Trump ei kuitenkaan ole hyväksynyt vaalitulosta, vaan hän on toistuvasti julistanut Twitterissä, että voitto on hänen. Presidentti on väittänyt vaalien olleen vilpilliset ja vaatinut muun muassa äänien laskemista uudelleen. Lisäksi meneillään on useita oikeusjuttuja, joilla Trump toivoo saavansa tilanteen käännettyä edukseen.

Biden sanoo, ettei Trumpin vastahakoisuus vaikuta hänen tiiminsä suunnitelmiin.

Myöskään väistyvä ensimmäinen nainen Melania Trump ei ole lähestynyt Joe Bidenin puolisoa JillBidenia.

Viime vaaleissa tähän aikaan Barack Obaman puoliso Michelle Obama kutsui Melania Trumpin teelle ja tutustumiskierrokselle Valkoiseen taloon perinteiden mukaisesti, kertoo CNN.

Melania Trumpilta tällaista kutsua ei ole tullut.

CNN:n nimettömän lähteen mukaan Melania Trump olisi kuitenkin halukas aloittamaan vallanvaihtoprosessin, mutta ei ole voinut tehdä sitä, koska hänen puolisonsa ei ole vielä hyväksynyt tappiotaan. Julkisuudessa Melania Trump on kommentoinut "amerikkalaisten ansaitsevan reilut vaalit".

Hänen on kuitenkin kerrottu myös kehottaneen Donald Trumpia hyväksymään vaalitappion.

Pompeo ennakoi Trumpin kakkoshallintoa

Trump ei ole ainoa, jonka mielestä jatkokausi on vielä edessä. Myös osa republikaanipoliitikoista on siirtynyt rummuttamaan tätä viestiä. Muun muassa Ulkoministeri MikePompeo lupaili aiemmin tiistaina maahan rauhanomaista vallan siirtymistä, mutta ei uudelle presidentille vaan "Trumpin toiseen hallintoon". Ulkoministeri on siis vakuuttunut, että Trump nimitetään virkaan uudelleen tammikuussa.

Pompeolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, voiko Yhdysvallat jatkossa edellyttää muilta mailta vapaita vaaleja. Ulkoministeri kutsui kysymystä "naurettavaksi".

– Tämä ministeriö haluaa syvästi varmistaa, että vaalit kaikkialla maailmassa ovat turvalliset ja turvatut ja vapaat ja reilut, ja viranhaltijani riskeeraavat henkensä varmistaakseen näin tapahtuvan, hän lausui.

Vaalitulokselle on vastustusta myös ruohonjuuritasolla. Mediatietojen mukaan Trumpin tukijat ovat kannustaneet ihmisiä kantelemaan maan telehallintovirastolle FCC:lle medioista, jotka kutsuvat Bidenia tulevaksi presidentiksi. Kaikki Yhdysvaltain merkittävät uutismediat pitävät Bidenia viime viikon presidentinvaalien voittajana ja ovat alkaneet viitata tähän englanninkielisellä termillä president-elect, mikä tarkoittaa presidentiksi valittua.

Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC huomauttaa, että Yhdysvalloissa uutiskanavat alkavat perinteisesti kutsua vaalivoittajaa tällä termillä sitten, kun kilpaileva ehdokas ei voi enää kiriä eroa kiinni.

Bidenin kampanjaedustajat kommentoivat CNN:lle pitävänsä Trumpin ja republikaanien lausuntoja teatterina.

– Nämä ovat vain meteliä – teatteria, eivät todellisia lakijuttuja, sanoi Bidenin kampanjan korkea-arvoinen neuvonantaja Bob Bauer.

Trumpin kampanja on aloittanut eri osavaltioissa erilaisia oikeusprosesseja vaalituloksen haastamiseen. Osa niistä on jo torpattu.

Jotkut republikaanit ovat nousseet myös vastustamaan väitteitä.