WP: Asiantuntijat pelkäävät, että Trump paljastaa salassa pidettäviä tietoja – ”Epäilemättä sopii profiiliin”

Washington Postin haastattelemat asiantuntijat pelkäävät, ettei Donald Trump malta pitää presidenttinä saamiaan salassa pidettäviä tietoja ominaan.

Yhdysvalloissa viranomaiset ja asiantuntijat pelkäävät, että presidenttikautensa jälkeen Donald Trump paljastaa ulkopuolisille presidenttinä saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Asiasta kirjoittaa Washington Post.

Lehden mukaan Trump paljasti presidenttikaudellaan luottamuksellisia tietoja hyötyäkseen niistä poliittisesti, haavoittaakseen vastustajiaan tai tehdäkseen vaikutuksen ulkovaltojen johtajiin. Joissakin tapauksissa se saattoi vaaraan Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen edustajia.

Asiantuntijat pitävät mahdollisena, että Trump möläyttää salaisuuksia kampanjatilaisuudessa tai tavatessaan vieraiden valtojen edustajia. Hän saattaisi myös vaihtaa tietoja esimerkiksi bisnesmahdollisuuksiin tai käyttääkseen niitä koston välineenä.

Valkoisesta talosta lähdettyäänkin Trumpilla on pääsy oman hallintonsa aikaiseen, salaiseksi luokiteltuun aineistoon.

Presidenttinä Trump tuntee menettelyn ydinaseiden laukaisemiseksi, ja hänellä lienee tietoa esimerkiksi kybervakoilusta. Hän saattaisi paljastaa esimerkiksi vakoilulennokkien laukaisupaikan tai teknisiä tietoja presidentin lentokoneesta Air Force Onesta, lehden haastattelemat asiantuntijat pelkäävät.

Trump tuskin tuntee tiedustelupalvelujen operaatioita pienimpiä yksityiskohtia, kuten vakoojan nimiä tai vakoilulaitteiden sijainteja myöten. Epätarkatkin tiedot voivat sekä olla hyödyksi ulkopuolisille että paljastaa tiedot keränneen vakoojan henkilöllisyyden.

Toukokuussa 2017 Trump paljasti Valkoisessa talossa vierailleille Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville ja Yhdysvaltain-suurlähettiläälle Sergei Kisljakille erittäin salaisia tiedustelutietoja, jotka Yhdysvallat oli saanut läheiseltä liittolaiseltaan. Washington Postin lähteet kertoivat tuolloin, että Trump paljasti venäläisille asioita, jotka Yhdysvallat oli pitänyt salassa jopa läheisiltä liittolaisiltaan ja useimmilta Yhdysvaltain omassa hallinnossa työskenteleviltä.

Elokuussa 2019 Trump julkaisi Twitterissä tiedustelusatelliitin ottaman kuvan ohjusten laukaisualustasta Iranissa. Kuvasta ja julkisista tiedoista pystyi päättelemään, mikä satelliitti kuvan oli ottanut ja tunnistamaan sen kiertoradan.

Washington Postin mukaan Trump täyttää vastavakoilun hyödynnettäväksi sopivan henkilön tuntomerkit.

Tyytymätön ja loukkaantunut ihminen saattaa paljastaa salaiseksi luokiteltua tietoa, oli hän sitten nykyinen virassa tai entinen viranhaltija.

– Trump epäilemättä sopii profiiliin, entinen CIA:n työntekijä David Priess sanoo Washington Postille.

Lisäksi Trumpin taloudellisen tilanteen voi katsoa altistavan hänet houkutuksille. Monet ulkovalloille tietoja vuotaneet ovat olleet taloudellisesti haavoittuvaisessa tilanteessa, CIA:n palveluksessa pitkään työskennellyt Larry Pfeiffer kertoo lehdelle.

Trump on vahvistanut julkisesti, että hänen velkansa nousevat 400 miljoonaan dollariin. Talouslehti Forbesin mukaan yli miljardi dollaria on kuitenkin lähempänä totuutta. Financial Times arvioi velat 1,1 miljardin dollarin suuruisiksi.

Huolta salaisuuksien paljastumisesta lievittää se, ettei presidentti Trump ole osoittanut suurta kiinnostusta aiheeseen.

Lehden mukaan hän ei näyttänyt juuri keskittyvän kuuntelemaan tiedustelupalvelujen raportteja eikä vaikuttanut koskaan hahmottavan, kuinka kansallinen turvallisuuskoneisto toimii.

– Asioista perillä oleva presidentti Trumpin luonteella, mukaan lukien itsekurin puute, olisi katastrofi. Onni onnettomuudessa tässä on se, ettei hän ole keskittynyt kuuntelemaan, George W. Bushin kaudella oikeusministeriössä johtajana työskennellyt Jack Goldsmith sanoo Washington Postille.