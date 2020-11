Yhdysvaltain ulkoministeri Pompeo: ”Siirtymästä Trumpin toiselle kaudelle tulee sulava”

Yhdysvaltain ulkoministeri kieltäytyi hyväksymästä Joe Bidenin voittoa presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kieltäytyi tiistaina hyväksymästä Joe Bidenin voittoa presidentinvaaleissa ja sanoi, että Donald Trump tulee pysymään vallassa, kertoo uutistoimisto AFP.

– Siirtymä Trumpin toiselle kaudelle tulee olemaan sulava, Pompeo sanoi pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– Maailma voi olla luottavainen siihen, että tarvittava siirtymä varmistaa, että ulkoministeriö on toimiva ja menestyksekäs tänään ja menestyksekäs myös presidentin kanssa, joka on virassa tammikuun 20. päivä minuutti keskipäivän jälkeen, Pompeo myös sanoi viitaten presidentin virkaanastujaisten päivämäärään.

Suuret mediat julistivat Bidenin presidentiksi lauantaina sen jälkeen, kun hän oli saanut ratkaisevassa Pennsylvanian osavaltiossa niin paljon ääniä, ettei Trumpin katsottu olevan enää mahdollista saavuttaa Bidenia.

Biden piti voittopuheensa varhain sunnuntaina Suomen aikaan ja moni maailman johtaja on jo onnitellut häntä.

Bidenille on julistettu tähän mennessä 279 valitsijamiestä, kun voittoon valitsijamiehiä vaadittiin 270. Trump taas on saanut 214 valitsijamiestä. Ääntenlasku on vielä kesken Alaskassa, Arizonassa, Pohjois-Carolinassa ja Georgiassa. Näistä osavaltioista Biden johtaa Arizonassa ja Georgiassa.

Trump ei ole suostunut myöntämään tappiotaan, vaan syyttänyt vaaleja epärehellisiksi ja laatinut useita ääntenlaskua koskevia kanteita muun muassa Pennsylvanian ja Georgian osavaltioissa. Väitteille vaalivilpistä ei ole löydetty todisteita, eikä kanteiden uskota muuttavan vaalien tulosta.