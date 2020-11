Tutkijat: Chilin syönti saattaa pidentää elämää

Yhdysvaltain sydänyhdistys AHA raportoi alustavista tutkimustuloksista, jotka ovat hyvä uutinen chilin ystäville.

Kapsaisiini on syy chilin tulisuuteen. Jo aiemmissa tutkimuksessa sillä on havaittu olevan useita terveydelle suotuisia vaikutuksia.­

Chiliä syövät ihmiset saattavat elää muita pidempään ja heillä voi olla merkittävästi muita pienempi riski kuolla sydän- ja verisuonitautiin tai syöpään. Tämä käy ilmi alustavista tutkimustuloksista, joista raportoi alan tutkimusta rahoittava Yhdysvaltain sydänyhdistys AHA.

EurekAlert!-sivustolla julkaistun tiedotteen mukaan jo aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että chilin sisältämällä kemiallisella yhdisteellä kapsaisiinilla on tulehdusta lievittäviä, antioksidanttisia, syöpää torjuvia sekä verensokeria sääteleviä vaikutuksia. Juuri kapsaisiini on syynä chilin tulisuuteen.

Tutkijat kävivät läpi kaikkiaan yli 4 700 tutkimusta eri puolilta maailmaa analysoidakseen säännöllisen chilinsyönnin vaikutusta sekä yleiseen että sydän- ja verisuonitautien aiheuttamaan kuolleisuuteen.

Tutkimuksessa käytettiin tietoja kaikkiaan yli 570 000:n yhdysvaltalaisen, italialaisen, kiinalaisen sekä iranilaisen terveydentilasta sekä ruokavaliosta. Kun vertailtavana olivat chiliä syövät ja sitä enimmäkseen tai kokonaan välttelevät, ensin mainittujen kohdalla havaittiin suhteessa 26 prosenttia alhaisempaa kuolleisuutta sydän- ja verisuonitauteihin.

Syöpään kuolleisuus oli chilinsyöjillä 23 prosenttia alhaisempi ja kokonaiskuolleisuus 25 prosenttia alhaisempi.

– Tämä korostaa sitä, että ruokavalioon liittyvillä valinnoilla voi olla tärkeä rooli kokonaisvaltaisessa terveydessä, sanoi tutkimuksessa mukana ollut tutkija ja Cleveland Clinic -sairaalan kardiologi Bo Xu.

Hänen mukaansa jatkotutkimusta tarvitaan, sillä tutkimustuloksia mahdollisesti selittävät tarkat syyt ja mekanismit ovat toistaiseksi tuntemattomia.