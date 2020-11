Tanskalaisministeri myönsi: Hallituksella ei ollut oikeutta määrätä kaikkia tarhaminkkejä tapettavaksi – ”Olemme tehneet virheen”

Poliittinen skandaali uhkaa sosiaalidemokraattisen pääministerin Mette Frederiksenin hallitusta.

Lopetettuja minkkejä Naestvedissa sijaitsevalla turkistarhalla. Hallitus on myöntänyt tehneensä virheen, kun se antoi kaikille maan turkistarhoille määräyksen hävittää minkit.­

Tanskan hallituksen määräys kaikkien maan tarhaminkkien lopettamisesta koronaviruksen torjumiseksi oli perustuslain vastainen, myönsi elintarvikkeista vastaava ministeri Mogens Jensen tiistaina Tanskan televisiossa.

– Me olemme tehneet virheen, Jensen sanoi Tv2:lle.

Hallitus ryhtyi koviin torjuntatoimiin, kun koronaviruksen todettiin syksyllä levinneen yli 200:lle tanskalaiselle minkkitarhalle. Se on tarttunut minkeistä ainakin 214 ihmiseen.

Viidellä minkkitarhalla Pohjois-Jyllannissa löydettiin viruksen potentiaalisesti haitallista muunnosta, jonka pelätään heikentävän pian markkinoille tulevien koronarokotteiden toimivuutta. Muunnoksessa on mutaatioita, jotka alentavat laboratoriokokeissa viruksen herkkyyttä ihmisen tuottamille vasta-aineille.

Tämä klusteri 5:ksi nimetty muunnos on tarttunut kahteentoista ihmiseen. Potilaista kahdeksan on suoraan yhteydessä turkisteollisuuteen.

Tautitilanteen vuoksi sosiaalidemokraatteja edustava pääministeri Mette Frederiksen kertoi 4. marraskuuta, että hallitus määrää maan tarhaminkit hävitettäväksi. Määräys annettiin kaikille Tanskan 1 100:lle minkkitarhalle ja se koski myös tarhoja, jotka sijaitsevat tautialueen ulkopuolella. Hävitettäviä minkkejä on 15–17 miljoonaa.

– Meillä ei ollut laillisia valtuuksia vaatia minkkitarhureita teurastamaan minkkinsä määritellyn alueen ulkopuolella. Tällaista vaatimusta varten pitäisi olla valtuudet, Jensen sanoi.

Etelä-Tanskan yliopiston oikeustieteilijä Frederik Waage arvioi tiistaina Jyllands-Postenille, että Frederiksen ja Jensen kantavat vastuun virheestä, vaikka nämä eivät olleet tietoisia määräyksen laittomuudesta ja toimivaltuuksien ylittämisestä.

Tilanne on hyvin hankala, sillä minkkien hävittäminen on jo alkanut, ja koko elinkeinon tulevaisuus on epävarma. Oppositiopuolueet vaativat nyt hallituksen toiminnan pikaista selvittämistä.

Suomessa Ruokavirasto aloittaa tällä viikolla koronavirustestit Pohjanmaan minkkitarhoilla.

Koronavirusta ei ole löytynyt suomalaisilta tarhoilta. Suomessa on noin miljoona tuotantominkkiä ja 250 000 jalostuseläintä.