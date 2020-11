Onko Joe Bidenin lippiksen teksti kuitti Donald Trumpille? Kuvat leviävät somessa

Someväki kiinnitti huomionsa Joe Bidenin lippalakkiin tämän puolison vaalien jälkeen julkaisemassa kuvassa.

Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos ratkesi viimein viime lauantaina, kun demokraattien Joe Biden julistettiin voittajaksi suurten tiedotusvälineiden laatimien ennusteiden pohjalta.

Aviomiehensä voitosta iloinnut Bidenin puoliso ja tuleva maan ensimmäinen nainen Jill Biden julkaisi samana päivänä Twitterissä kuvan. Siinä Bidenit kannattelevat kylttiä, jossa lukee ”Täällä asuvat tohtori ja varapresidentti Biden”.

Julkaisun jujuna oli tarkoitus olla mitä ilmeisemmin se, että Jill Biden peitti kyltistä kädellään sanan ”vara”. Sosiaalisessa mediassa huomio kiinnittyi kuitenkin saman tien johonkin muuhun, eli Bidenin päässä olleeseen lippalakkiin.

Mustassa lippalakissa luki teksti ”We just did” (suomeksi ”Me teimme sen juuri”) sekä numero 46.

Lippalakin nosti Buzzfeedin mukaan mahdollisesti esille ensimmäisenä TikTok-käyttäjä Shonagh Forbes, joka tulkitsi sen tekstin olevan suora vastaus presidentti Donald Trumpin kampanjasloganille. ”Make America Great Again” -iskulause on ollut erityisesti vaalien aikaan näkyvästi esillä sekä Trumpin että hänen kannattajiensa punaisissa lippalakeissa.

Trump kuvattiin kampanjalippis päässään Wisconsinin Kenoshassa vaalien aattona.­

Slogan kääntyy suomeksi muotoon ”Tehdään Amerikasta taas mahtava”. Biden näyttää siis vastaavan Trumpille tehneensä juuri näin voittamalla vaalit. Numero 46 viitannee hänen järjestysnumeroonsa Yhdysvaltain presidenttinä, aivan kuten ”45” Trumpin lippiksissä hänen järjestysnumeroonsa.

Varmuutta hatun tekstin merkityksestä ei tietenkään ole, mutta sittemmin sosiaalisessa mediassa on jaettu runsaasti kuvapareja, joissa Trump ja Biden näyttävät rinnakkain aseteltuna käyvän järkeenkäypää keskustelua lippiksillään. Eikä kulunut aikaakaan, kun ”We Just Did 46” -lippalakkeja alettiin jo myydä verkkokaupoissa.

Miehille suunnatun GQ-aikakauslehden mukaan lippalakeista on tullut kuluneen viiden vuoden aikana ”amerikkalaisen politiikan väkevin muotisymboli”. Lehden mukaan ”MAGA-hatusta” tuli Trumpin kampanjalle ja hänen tukijoilleen niin voimakas tunnusmerkki, että jopa muotibrändit ovat yrittäneet tuotteistaa ja muokata sitä omiin tarpeisiinsa.

– Mutta sunnuntaina presidentiksi valittu Joe Biden otti aseekseen puoli vuosikymmentä kupolinmuotoista viestintää, trollatakseen Trumpia omalla hatullaan, lehti kirjoittaa.

”We Just Did” sekä lippisten teksteillä ”keskusteleminen” näyttävät saaneen inspiraatiota myös toisen presidentin tunnetusta vaalisloganista. Vuoden 2008 vaaleissa Barack Obama kampanjoi julistamalla ”Yes We Can” (Kyllä, me pystymme).

Obaman presidentiksi sekä Bidenin hänen varapresidentikseen nostaneiden vaalien jälkeen verkkokauppoihin ilmestyivät pian lippikset tekstillä ”Yes We Did” (Kyllä, me teimme sen).