Yksityisyydensuojan takia tapauksesta ei kerrota yksityiskohtia.

Kiinalaisvalmisteisen koronarokotteen testaus keskeytetään Brasiliassa. Taustalla on vapaaehtoiseen rokotetestaajaan liittyvä "vakava, haitallinen tapaus", kertoivat Brasilian terveysviranomaiset maanantaina.

Viranomaisten mukaan tällaisiin tapauksiin lukeutuvat muun muassa kuolema, mahdollisesti hengenvaaralliset sivuvaikutukset, vakava vammautuminen sekä sairaalaan joutuminen. Kyseisestä tapauksesta ei anneta yksityisyydensuojan vuoksi tarkempia tietoja.

Testaamisen keskeyttäminen on viranomaisten mukaan normaali käytäntö vastaavissa tapauksissa.

Kiinalaisen Sinovac Biotech -lääkeyhtiön kehittämä CoronaVac-rokote on joutunut Brasiliassa keskelle poliittista kiistaa. Kiinalaisrokotteen näkyvin tukija on ollut Sao Paulon kuvernööri Joao Doria, joka on äärioikeistolaisen presidentti Jair Bolsonaron merkittävimpiä vastustajia.

Bolsonaro puolestaan on kannattanut kilpailevaa, Oxfordin yliopiston ja AstraZeneca-yhtiön kehittämää koronarokotetta.

Sinovacin, Oxfordin ja AstraZenecan sekä Pfizerin ja Biontechin rokotteet ovat kaikki kolme testaamisen viimeisessä vaiheessa. Pfizerin ja Biontechin rokotteesta saatiin maanantaina hyviä uutisia, kun yhtiöt kertoivat, että rokote on testauksissa estänyt koronaviruksen aiheuttaman taudin 90-prosenttisen tehokkaasti.