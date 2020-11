Pariskunta teki huippuharvinaisen löydön ranskalaiselta pellolta – kellastunut paperi sisälsi yksityiskohtia saksalaisista sotamanöövereistä

Museon kuraattori hämmästyi Alsacen alueen pellolta löytyneestä harvinaisesta kirjeestä, joka oli kirjekyyhkyn kuljettama.

Syyskuussa pariskunta oli kävelyllä Alsacen alueella Ranskassa, kun he löysivät pellolta pienen alumiinikapselin. Kapselin sisällä oli kellastunut jäljennyspaperi, johon oli kirjoitettu viesti saksan kielellä. Paperiin on merkitty päivämäärä ja vuosiluku, josta on vaikea tulkita, onko se 1910 vai 1916.

Harvinaisesta löydöstä raportoivat muun muassa Le Parisien, BBC ja Alsacen alueen uutisiin keskittyvä paikallislehti DNA. Lähellä löytöpaikkaa sijaitsevan Lingen museon kuraattori Dominique Jardy arvioi, että viesti on todennäköisemmin vuodelta 1910.

– Kun museon työntekijä soitti minulle, sanoin, että tällainen löytö on hyvin harvinainen, Jardy kertoo innostuneena ja myöntää, ettei ole neljäänkymmeneen vuoteen nähnyt mitään vastaavaa.

Jardyn mukaan kapseli on todennäköisesti noussut ajan myötä maan pinnalle. Samoilta seuduilta löytyy aina silloin tällöin kranaatteja, jotka ovat peräisin joko ensimmäisestä tai toisesta maailmansodasta.

Vaikeasti tulkittava viesti on kirjattu jäljennyspaperille, mutta paperi on säilynyt uskomattoman hyvin 110 vuoden ajan. Lingen museon kuraattori pyysi saksalaiselta kaveriltaan apua viestin tulkitsemiseen. Selvisi, että se on lähetetty Ingersheimistä 16. heinäkuuta vuonna 1910. Ingersheim oli vielä tuolloin osa Saksaa, mutta kuuluu nykyään Ranskalle. Viesti on lähetetty neljään kertaan neljän kirjekyyhkyn matkassa, mutta kolme muuta kirjettä on kadonnut.

Tekstin on kirjoittanut Gänsbert-niminen upseeri ja se sisältää tietoa saksalaisista sotamanöövereistä yli sadan vuoden takaa.

Ensimmäisen maailmansodan taisteluihin keskittyvä Lingen museo aikoo laittaa viestin ja kapselin näytteille.

