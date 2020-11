IS:n kirjeenvaihtaja Washingtonista: Rokoteuutinen tuli Trumpille viikon myöhässä – ”Totta kai spekulaatiot nousivat heti”

Lääkejätti Pfizer ja bioteknologiayhtiö BioNTech uutisoivat koronavirusrokotteen lupaavista tuloksista. IS:n Mikko Marttinen raportoi uutisen vastaanotosta ja sen vaikutuksesta presidentinvaaleihin.

– Trumpin kannalta uutinen tuli viikon myöhässä. Olisiko se vaikuttanut vaalitukokseen, jos se olisi tullut päivää ennen vaalipäivää, Marttinen pohti raportissaan Valkoisen talon edustalta.

Oliko uutisen julkistamisen ajoitusta taktisesti viivytetty?

– Totta kai spekulaatiot nousivat heti, Marttinen sanoi, mutta lisäsi, että Pfizerin johto ilmoitti raportoineensa asiasta viipymättä.

Yllä olevalla videolla IS:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen ottaa kantaa rokoteuutisointiin

– Se oli iloinen uutinen Bidenille. Pörssikurssitkin syöksähtivät nousuun.

Trumpin mökötys ja neljä osavaltiota

Marttisen mukaan media on jatkanut pohdintaansa siitä, kuka pystyy sanomaan presidentille, että peli on menetetty. Onko se vävypoika, sillä oma poika tuskin on?

– Trump saattaa kuunnella jotakuta, mutta hän on vahvatahtoinen mies. Kukaan ei saa hänen päätään kääntymään, vain hän itse.

Marttinen kertasi raportissaan vielä kesken olevien neljän osavaltion ääntenlaskennan tilanteen. Lisäksi hän korosti Bidenin ennätyksellisen kokonaisäänipotin merkitystä. Myös senaatin osalta kesken oleva kongressivaalitilanne sai selvennyksensä.

Mikko Marttisen kaksiviikkoinen vaaliraportointi alkoi matkalla ruostevyöhykkeen läpi. Se jatkui vaalipäivänä Floridassa, eteni ääntenlaskun seurantaan Philadelphiassa, siirtyi Harrisburgiin vaalivoiton hetkellä – ja päättyi Washingtoniin.

Video alla: Yhdysvaltain vaalit 2020 - IS:n kirjeenvaihtajan raportti (9.11.2020).