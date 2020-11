Nämä maailman johtajat eivät ole vielä onnitelleet Bidenia vaalivoitosta

Monille valtionpäämiehille Trumpin tappio merkitsee tärkeän liittolaisen menettämistä.

Maailman johtajilta on sadellut onnitteluja Joe Bidenille tämän valinnasta Yhdysvaltain 46. presidentiksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö onnitteli Bidenia tuoreeltaan lauantaina.

– Olen onnitellut Joe Bidenia tämän valinnasta. Odotan mahdollisuutta jatkaa vahvan kumppanuutemme rakentamista hänen ja (Yhdysvaltain tulevan varapresidentin) Kamala Harrisin kanssa, Niinistö lausui.

Kaikki eivät ole kuitenkaan vielä liittyneen mukaan juhlintaan. CNN ja BBC ovat listanneet valtionpäämiehiä, jotka eivät ole vielä julkisesti onnitelleet Bidenia.

Venäjä

Presidentti Vladimir Putinin kerrotaan haluavan odottaa onnittelujensa kanssa, kunnes istuvan presidentin Donald Trumpin käynnistämät oikeusprosessit ratkeavat ja presidentinvaalien virallinen tulos on valmis.

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov selitti Venäjän medialle, miksi Putinin esikunta pitää odottelua tarpeellisena toimena tässä vaiheessa.

– Meidän mielestämme on korrektia odottaa vaalien virallista tulosta, Peskov selitti.

Vladimir Putin.­

Lue lisää: Putin ei aio onnitella Bideniä vielä – Kreml perusteli päätöstä

Slovenia

Slovenian pääministeri Janez Jansa on suhtautunut julkisuudessa hyvin lämpimästi Trumpiin. Jansa jopa twiittasi onnittelunsa nykyiselle presidentille keskiviikkona jo kauan ennen kuin äänet oli laskettu. Sen jälkeen pääministeri on toistanut Trumpin väitteitä vaaleissa tapahtuneesta vilpistä, jonka tueksi ei ole osoitettu todisteita.

Sittemmin Jansa otti kuitenkin sovittelevamman asenteen ja kutsui lauantaina Yhdysvaltoja Slovenian strategiseksi kumppaniksi ja sanoi, että ystävälliset suhteet säilyvät presidentistä riippumatta.

Onnittelujaan Bidenille oikeistopoliitikko ei kuitenkaan ole vielä esittänyt.

Janez Jansa.­

Kiina

Vuonna 2016 Kiinan presidentti Xi Jinping onnitteli Trumpia nopeasti tämän valinnan jälkeen, mutta Biden ei ole vielä saanut osakseen samaa huomionosoitusta. Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat istuvan presidentin kauden aikana tulehtuneet, muun muassa kauppasodan ja sittemmin myös koronaviruspandemian myötä. Trump on toistuvasti kutsunut koronavirusta ”Kiina-virukseksi”.

CNN:n mukaan Kiinan ulkoministeri väisteli maanantaina kysymyksiä Bidenin onnittelusta ja vastasi ympäripyöreästi, että Kiina tulee toimimaan ”kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti”.

Kiinan viileä suhtautuminen ei tule täytenä yllätyksenä, sillä Biden on sanonut pystyvänsä laittamaan kovan kovaa vastaan Kiinan kanssa. Biden ottanee tiukemman linjan esimerkiksi Kiinan ihmisoikeuskysymyksissä, mutta tulenarka tilanne tulee vaatimaan Bidenilta myös sovitteluyrityksiä maailman kahden suurimman talouden välien korjaamiseksi.

Xi Jinping.­

Turkki

Bidenille ei ole jaeltu tunnustusta myöskään Turkin valionpäämiehen suunnalta. Trump on ollut hyvin myötämielinen presidentti Recep Tayyip Erdogania kohtaan, mikä tulee epäilemättä tulevan Yhdysvaltain presidentin kohdalla muuttumaan.

Biden on aiemmin sanonut julkisuudessa olevansa huolissaan Turkin tilanteesta ja että presidenttinä hän tulisi suhtautumaan maahan hyvin eri tavalla, kuten tukemalla enemmän kurdeja ja maan oppositiojohtoa.

Recep Tayyip Erdogan.­

Brasilia

”Brasilian Trumpiksi” tituleerattu populistinen presidentti Jair Bolsonaro on pysynyt Trumpin tappiosta vaiti. Bolsonaro ja hänen perheensä ovat kannattaneet istuvaa presidenttiä julkisesti. Miesten politiikkaa on yhdistänyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen vakavuuden ankara kieltäminen, maahanmuuttokriittisyys ja koronaviruksen vähättely. Bidenin presidenttiyden myötä Bolsonaro menettää tärkeän poliittisen liittolaisen.

Jair Bolsonaro.­

Meksiko

Presidentti Andrés Manuel López Obrador on Venäjän-kollegansa tapaan kertonut julkisuuteen odottavansa Trumpin nostamien oikeustaistojen ratkeamista ennen Bidenin tunnustamista presidentiksi.

– Odotamme kaikkien oikeudellisten kysymysten ratkaisemista. Emme halua olla holtittomia. Emme halua toimia kevyesti. Haluamme kunnioittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta ja heidän oikeuksiaan, López Obrador sanoi valtion televisiossa lauantaina.

López Obrador on luonut läheiset suhteet Yhdysvaltain istuvaan presidenttiin viime vuosina, maiden välisestä taloudellisesta kireydestä ja Trumpin muuripuheista huolimatta. Presidenttejä yhdistää populistinen ote politiikkaan ja vahva henkilöbrändi.

Andrés Manuel López Obrador.­

Israel

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kuuluu johtajiin, jotka ovat mieltyneitä Trumpiin.

Vaikka Netanyahu tavallaan onnitteli Bidenia, ei pääministeri kutsunut Bidenia "valituksi presidentiksi".

– Haluaisin aloittaa tervehdyksillä Joe Bidenille ja Kamala Harrisille. Minulla on ollut henkilökohtainen, pitkä ja lämmin suhde Joe Bidenin kanssa melkein 40 vuoden ajan ja tunnen hänet Israelin valtion suurena ystävänä, hän sanoi videoesityksessään BBC:n mukaan.

Netanyahu päätti viestin kiittäen Trumpia hänen ystävyydestään Israelia ja häntä itseään kohtaan sekä kiittämällä Trumpia Jerusalemin tunnustamisesta Israelin pääkaupungiksi. Trumpin Jerusalemin tunnustus Israelille rikkoi Yhdysvaltain vuosikymmeniä kestäneen linjauksen. Sekä israelilaiset että palestiinalaiset väittävät kaupunkia pääkaupungikseen pitkään jatkuneen maakiistan keskellä.

Benjamin Netanyahu.­

Pohjois-Korea

Trump teki presidentinkaudellaan historiaa tapaamalla Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin peräti kolmasti kasvokkain. Sittemmin suhde kuitenkin kehittyi myrskyisäksi.

CNN:n mukaan Biden on ilmaissut, ettei ole kiinnostunut tekemään yhteistyötä Kimin kanssa. Tuleva presidentti on kutsunut yhden maailman suljetuimman valtion hallitsijaa konnaksi. Myös Kim on solvannut Bidenia. Onnentoivotuksia lienee siis turhaa odottaa sotilasdiktatuurin suunnilta.