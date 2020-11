Meksikossa aseistautunut mies ampui eilen toimittajan, kertovat paikalliset viranomaiset.

Kyseessä on seitsemäs toimittajaan kohdistunut surma vuoden sisään.

Toimittaja Israel Vazquez Rangelin työnantaja kertoo tämän olleen juttukeikalla, kun tätä ammuttiin. Rangel oli ollut raportoimassa Keski-Meksikon Salamancassa löydetyistä ihmisjäännöksistä.

Rangel kuoli sairaalassa.

Meksiko on yksi maailman vaarallisimmista maista toimittajille. Vuodesta 2000 yli sata toimittajaa on surmattu Meksikossa. Vain murto-osasta tapauksista on annettu tuomiot.